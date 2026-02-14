Famiano, dalle giovanili della Juve alla scrivania del Manfredonia: la nuova vita del direttore tecnico

Il calcio sa regalare molte vite a chi decide di entrarci fin da bambino. Si parte dai campetti dei Pulcini, si attraversa una lunga trafila nei settori giovanili e, per i più talentuosi, si arriva al professionismo. Poi le strade si dividono: c’è chi calca i palcoscenici di Serie A e Serie B e chi costruisce la propria carriera tra Serie C e Serie D. Ma ogni percorso, se vissuto con passione e competenza, può trasformarsi in una storia significativa.

Tra queste c’è quella di Pietro Famiano.

Nato a Marcianise nel 1983, Famiano è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, la società più titolata del calcio italiano. Con la maglia bianconera ha conquistato uno Scudetto Giovanissimi, risultando decisivo nella finale contro la Lazio grazie a una splendida doppietta. In quegli anni ha vestito anche le maglie di tutte le selezioni giovanili della Nazionale italiana, confermandosi tra i prospetti più interessanti della sua generazione.

Dopo l’esperienza nel vivaio juventino, l’attaccante campano – all’epoca accostato per caratteristiche al fenomeno dell’Inter – ha disputato due stagioni in Serie B con la Triestina, per poi proseguire la sua carriera tra importanti piazze di Serie C e Serie D.

Per chi ha il calcio nel sangue, però, smettere di giocare non significa abbandonarlo. E così, per Famiano, è arrivata quasi naturalmente la transizione dietro la scrivania: oggi è Direttore Tecnico del Manfredonia, storica realtà pugliese con trascorsi in Serie C e attualmente impegnata nel Girone H di Serie D.

Non è mai semplice passare dal campo alla dirigenza. Molti grandi calciatori hanno faticato nel reinventarsi fuori dal rettangolo verde. Famiano, invece, ha saputo trasferire nella nuova veste la propria esperienza, il carisma e la conoscenza del gioco. Il suo lavoro si è rivelato fin da subito fondamentale nel fare da collante tra società e staff tecnico.

Tra le operazioni più significative si segnalano gli arrivi di Urain, Carullo e Ceparano, le conferme di Babaj e Giacobbe, oltre agli innesti di giovani promettenti come Di Maso, Brahja e Biagioni.

Il Manfredonia, guidato da mister Luigi Pezzella, sta infatti disputando un campionato più solido rispetto alla scorsa stagione, quando la salvezza arrivò soltanto dopo il successo ai play-out contro l’ASD Ugento. Oggi i biancazzurri occupano l’undicesimo posto in classifica: una posizione più tranquilla, anche se il margine sulla zona play-out resta ridotto a soli due punti.

L’obiettivo è chiaro: dare continuità ai risultati e consolidare la categoria, a partire dalla delicata sfida contro il Martina.

La storia di Pietro Famiano dimostra che nel calcio non esiste un solo modo per essere protagonisti. Si può incidere con i gol, oppure con le scelte. L’importante è restare dentro il gioco.

Fonte: IamNaples.it