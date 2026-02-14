Edizione n° 5977

BALLON D'ESSAI

SOLLECITO KNOX // Sollecito: “Video Knox-Mignini? Spettacolo su chi ha già pagato un prezzo altissimo”
14 Febbraio 2026 - ore  18:13

CALEMBOUR

CECCHINI SARAJEVO // Cecchini stranieri durante l’assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Home // Cronaca // Foggia, profondissimo rossonero. Altra sconfitta contro l’Atalanta U23 (foto)

QUINTO KO DI FILA Foggia, profondissimo rossonero. Altra sconfitta contro l’Atalanta U23 (foto)

Il Foggia sprofonda, ancora, irrimediabilmente. Altra notte amara allo “Zaccheria”, altra sconfitta di misura, la quinta consecutiva, e un verdetto che fa male: i rossoneri scivolano all’ultimo posto del Girone C. Contro l’Atalanta U23 finisce 0-1, deciso da una prodezza di Panada al 58.

Il Foggia sprofonda, ancora, irrimediabilmente. PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Resta lo 0-1, resta la classifica che fa paura, resta una crisi che non è solo di risultati ma anche di fiducia. E adesso, con il tempo che stringe, al Foggia servirà una svolta vera: nella testa, nel gruppo, nell’ambiente. Perché l’inferno è vicino, e per risalire non basteranno più le buone intenzioni.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Ph: enzo maizzi

LASCIA UN COMMENTO