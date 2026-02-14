Il Foggia sprofonda, ancora, irrimediabilmente. Altra notte amara allo “Zaccheria”, altra sconfitta di misura, la quinta consecutiva, e un verdetto che fa male: i rossoneri scivolano all’ultimo posto del Girone C. Contro l’Atalanta U23 finisce 0-1, deciso da una prodezza di Panada al 58.
Il Foggia sprofonda, ancora, irrimediabilmente. Altra notte amara allo “Zaccheria”, altra sconfitta di misura, la quinta consecutiva, e un verdetto che fa male: i rossoneri scivolano all’ultimo posto del Girone C
