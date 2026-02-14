Edizione n° 5977

CAMILLA MONGUZZI // Il sogno di Camilla Monguzzi diventa realtà: 17 poltrone-letto donate ai genitori dei piccoli pazienti
14 Febbraio 2026 - ore  10:36

CECCHINI SARAJEVO // Cecchini stranieri durante l'assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Foggia. Tir carico di carne di pollo avvolto dalle fiamme: traffico in tilt verso Bari

TIR FOGGIA POLLO Foggia. Tir carico di carne di pollo avvolto dalle fiamme: traffico in tilt verso Bari

Un incendio ha distrutto all’alba di oggi, sabato 14 febbraio, un autoarticolato frigorifero in transito sull’autostrada A14, in direzione Sud, poco dopo il casello della zona industriale di Foggia

Tir carico di carne di pollo avvolto dalle fiamme: traffico in tilt verso Bari

Tir carico di carne di pollo avvolto dalle fiamme: traffico in tilt verso Bari

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un incendio ha distrutto all’alba di oggi, sabato 14 febbraio, un autoarticolato frigorifero in transito sull’autostrada A14, in direzione Sud, poco dopo il casello della zona industriale di Foggia.

Il rogo è divampato intorno alle 6.30, all’altezza del chilometro 570. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante – che trasportava carne di pollo – ha improvvisamente preso fuoco. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’intero tir, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il veicolo in una piazzola di sosta e a lanciare l’allarme. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia con una squadra e due autobotti. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore e hanno evitato che l’incendio potesse estendersi ulteriormente o coinvolgere altri veicoli in transito.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, in particolare per il traffico diretto verso Bari, con rallentamenti e code nel tratto interessato dall’emergenza.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause che hanno innescato il rogo.

LASCIA UN COMMENTO