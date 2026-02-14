FOGGIA – Un incendio ha distrutto all’alba di oggi, sabato 14 febbraio, un autoarticolato frigorifero in transito sull’autostrada A14, in direzione Sud, poco dopo il casello della zona industriale di Foggia.

Il rogo è divampato intorno alle 6.30, all’altezza del chilometro 570. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante – che trasportava carne di pollo – ha improvvisamente preso fuoco. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’intero tir, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il veicolo in una piazzola di sosta e a lanciare l’allarme. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia con una squadra e due autobotti. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore e hanno evitato che l’incendio potesse estendersi ulteriormente o coinvolgere altri veicoli in transito.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, in particolare per il traffico diretto verso Bari, con rallentamenti e code nel tratto interessato dall’emergenza.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause che hanno innescato il rogo.