I Forbicioni: “Buon Carnevale 2026 a tutti. Per favore, non fate morire il nostro Carnevale”

“Buon Carnevale 2026 a tutti. Non fate morire il nostro Carnevale”. È un augurio che suona come una carezza e insieme come un appello accorato quello lanciato da Franco Rinaldi e Lello Castriotta, in arte I Forbicioni, colonne portanti del Carnevale di Manfredonia.

Un messaggio semplice, diretto, che va oltre la festa e diventa dichiarazione d’amore per un’antica tradizione popolare che chiede di essere custodita, difesa, vissuta.

Da oltre cinquant’anni, dal fatidico 1974, il loro sodalizio artistico è parte integrante della storia culturale sipontina. Ogni anno, con l’arrivo del Carnevale, abbandonano le rispettabili attività lavorative per trasformarsi nei Forbicioni: animatori, attori, cantastorie, guide ironiche e intelligenti di una festa che non è solo coriandoli e maschere, ma identità collettiva.

Il loro Carnevale è teatro di strada, cabaret, musica, provocazione garbata. È arte popolare e colta insieme. È la capacità di far divertire e, allo stesso tempo, raccontare qualcosa di più profondo: la comunità, le sue contraddizioni, le sue speranze.

Nel loro carnet figurano spettacoli ed esibizioni in numerose città italiane. Nel 1981 partecipano come animatori nella banda caratteristica “A Ciambotte” al Carnevale di Putignano. Negli anni successivi sono protagonisti in altri carnevali pugliesi e fuori regione, portando sempre con sé lo spirito sipontino.

La loro verve approda anche in televisione: nel 2006 su Rai Uno a Festa Italiana; nel 2007 ospiti al Carnevale di Saviano, tra i più importanti della Campania, dove cantano motivi del Carnevale di Manfredonia; nello stesso anno alla BIT di Milano in costume carnascialesco; nel 2008 all’evento nazionale “La Fascia d’Oro” a Porto Recanati, nell’arena dedicata a Beniamino Gigli, con le canzoni del Carnevale sipontino. E poi ancora apparizioni su TeleFoggia, TeleRegione, TeleSveva, TeleNorba, e in programmi Rai come Uno Mattina, Sereno Variabile, Linea Blu, Mezzogiorno in Famiglia, oltre a trasmissioni Mediaset.

Ma la cifra più autentica dei Forbicioni è forse quella solidale. Da sempre protagonisti di spettacoli gratuiti e iniziative benefiche in favore dell’AVIS di Manfredonia e di persone fragili, sono ideatori e conduttori del “Premio di Solidarietà”, riconoscimento assegnato a chi si distingue nel volontariato. Perché il Carnevale, per loro, non è solo spettacolo: è condivisione.

E come dimenticare una delle burle più celebri, rimasta nella memoria collettiva della città: l’arrivo di “John Stravolta” nel Carnevale del 1980. Con manifesti murari che annunciavano l’arrivo del divo-ballerino americano, migliaia di persone invasero la stazione Città convinte di accogliere John Travolta. Solo pochi notarono il gioco di parole.

Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Ma il Carnevale di Manfredonia li ha. E li ha da sempre.

Oggi il loro appello risuona più forte che mai: “Non fate morire il nostro Carnevale”. Perché il Carnevale non è soltanto un evento nel calendario. È memoria, appartenenza, racconto collettivo. È la capacità di una comunità di prendersi in giro, di sorridere, di ritrovarsi in piazza.

Buon Carnevale 2026, allora. Che sia festa, sì. Ma anche consapevolezza. Perché difendere il Carnevale significa difendere un pezzo di anima di Manfredonia. E finché ci saranno artisti come i Forbicioni a ricordarcelo, questa tradizione avrà sempre voce, colori e futuro.

