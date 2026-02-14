C’è un silenzio strano che avvolge le campagne di Rignano Garganico, un silenzio fatto di roccia calcarea e secoli di polvere. Per decenni, il mondo ha guardato a Grotta Paglicci come a un gioiello prezioso ma circoscritto: un antro dove i nostri antenati hanno lasciato impronte, pitture e sepolture. Ma oggi, quel quadro si sta frantumando per rivelare qualcosa di molto più vasto. L’ipotesi che Paglicci non sia solo una “grotta”, ma il cuore pulsante di un sistema ipogeo immenso ed esteso, non è più una suggestione da appassionati: è una certezza che emerge dalle ombre del passato.

Il patto di silenzio tra Archeologia e Speleologia.

Tutto ebbe inizio con le intuizioni di un gigante dell’archeologia italiana, il professor Arturo Palma Di Cesnola. Insieme alla sua équipe dell’Università di Siena, Di Cesnola comprese subito che ciò che stavano scavando era solo la punta di un iceberg. Sotto i piedi degli archeologi si snodava un labirinto di camminamenti, anfratti e cavità secondarie che sembravano non finire mai.

Arturo Palma Di Cesnola

Perché, allora, non ne abbiamo sentito parlare prima? La risposta risiede in un archivio rimasto per anni “sotto chiave”, quello di Tonino Del Vecchio. Giornalista di razza, scrittore e innamorato della preistoria, Del Vecchio aveva pronti servizi, interviste e reportage che non videro mai la luce. Non fu censura, ma una scelta d’amore e protezione: rivelare l’esistenza di gallerie ancora piene di reperti affioranti avrebbe scatenato l’assalto dei tombaroli. Insieme a lui, il custode di questa mappa invisibile era Silvio Orlando, speleologo e fotografo militare, l’uomo che ha visto con i propri occhi ciò che il pubblico non può ancora vedere.

Tonino Del Vecchio.

Le “Rotte de Jalarde” e il labirinto interrotto.

La memoria popolare di Rignano parla spesso della Rotte de Jalarde, la grotta del leggendario brigante ottocentesco Gabriele Galardi. Ma la leggenda del brigante si intreccia con una realtà molto più antica. Orlando ha documentato minuziosamente, su mappe topografiche fedelissime, i passaggi che collegherebbero Paglicci ad altri anfratti circostanti.

Le esplorazioni di Orlando e degli attivisti dell’Archeo Speleo Club Rignano si sono spinte lontano, infilandosi in fessure che sembravano vicoli ciechi e che invece aprivano su nuove sale cariche di storia. Tuttavia, questo viaggio nel tempo si è interrotto bruscamente di fronte ai confini delle proprietà private. Manca ancora l’ultimo tassello: quel “ponte” sotterraneo che unirebbe definitivamente la grotta principale a un reticolo di cavità minori, creando un unico, monumentale complesso preistorico.

Silvio Orlando.

Mezzo milione di anni in un unico respiro.

Ciò che rende Paglicci un luogo unico al mondo non è solo la sua estensione, ma la sua continuità. È uno dei rari luoghi sul pianeta dove il testimone dell’evoluzione è passato di mano in mano senza mai cadere:

L’ Homo Erectus vi ha trovato rifugio quando il mondo era ancora selvaggio e ignoto.

vi ha trovato rifugio quando il mondo era ancora selvaggio e ignoto. L’ Homo di Neanderthal vi ha lasciato tracce della sua complessa vita sociale.

vi ha lasciato tracce della sua complessa vita sociale. L’Homo Sapiens vi ha celebrato la vita e la morte, lasciandoci oltre 45.000 reperti.

In questo labirinto è stata trovata la farina d’avena più antica della storia, prova che i nostri antenati non erano solo cacciatori, ma “tecnologi” alimentari ante litteram. E qui sono emersi i primi indizi di quel legame indissolubile tra uomo e cane, nato tra i fuochi di queste caverne migliaia di anni fa.

Una dignità da difendere: l’obiettivo UNESCO.

Oggi, i segreti di Di Cesnola, le carte di Del Vecchio e le mappe di Orlando chiedono di essere riportati alla luce. Non per curiosità, ma per necessità scientifica. La Regione Puglia ha lanciato la sfida più ambiziosa: inserire Grotta Paglicci tra i siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Per farlo, però, bisogna avere il coraggio di superare i confini della proprietà privata e della burocrazia. Bisogna ridare linfa alla ricerca, riaprire il Museo in paese chiuso da troppo tempo, riempirlo di contenuti reali, esplorare quegli ultimi anfratti “top secret” e proteggerli con la massima sorveglianza. Solo così Paglicci smetterà di essere una grotta tra le tante per diventare ciò che è sempre stata: la cattedrale sotterranea dell’umanità.

Ufficio Stampa – Dott. Angelo Riky Del Vecchio