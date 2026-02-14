Momenti di paura nel pomeriggio in località Varcaro, nei pressi della seconda rotatoria della SS89 Garganica, in direzione Monte Sant’Angelo, dove un’auto è precipitata in una scarpata dopo essersi ribaltata.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Opel Corsa con a bordo un uomo e una donna stava percorrendo il tratto stradale quando, nel tentativo di evitare un’altra vettura che procedeva sulla carreggiata, il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita contro il guardrail che, piegandosi sotto l’urto, avrebbe fatto da “trampolino”, facendo precipitare la vettura nella scarpata sottostante, per un volo di circa cinque metri.

La macchina si è ribaltata, terminando la corsa capovolta. Nonostante la dinamica spettacolare dell’incidente, le conseguenze per gli occupanti sono state fortunatamente contenute. I due, soccorsi dal personale del 118 giunto tempestivamente sul posto insieme ai Carabinieri, hanno riportato solo dolori e contusioni. Dopo gli accertamenti sanitari, sono stati dimessi e hanno fatto rientro a casa.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.