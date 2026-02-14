(Corriere.it) FOGGIA – Ritrova i genitori biologici dopo ventiquattro anni e scopre di avere un fratello gemello di cui non si sa nulla. È una storia di identità, radici e verità ancora da accertare quella di Nicolai Pio, 26 anni, nato in Bulgaria e oggi residente in Veneto, ma cresciuto a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove arrivò nel 1999 attraverso un’adozione internazionale.

La scoperta più sconvolgente è arrivata durante l’incontro con la famiglia d’origine, nel piccolo centro bulgaro di Yablanitsa: Nicolai sarebbe un gemello omozigote. Nei documenti ufficiali risulta che il fratello sia morto un mese dopo la nascita. Ma le carte sono incomplete e le circostanze poco chiare. La madre biologica, inoltre, gli avrebbe confidato di non aver mai visto il corpo del bambino. Da qui il dubbio e l’inizio di una nuova ricerca.

Dall’adozione alla ricerca delle origini

Nicolai arriva in Italia alla vigilia di Natale del 1999. I genitori adottivi, pugliesi, avevano avviato sia la procedura di adozione nazionale sia quella internazionale dopo non essere riusciti ad avere figli. L’infanzia trascorre a San Nicandro Garganico, in un contesto familiare improntato alla trasparenza: a sette anni gli viene spiegato di essere stato adottato, con la promessa che, una volta adulto, avrebbe potuto cercare le proprie origini con il loro sostegno.

Un percorso, però, non privo di difficoltà. Durante l’adolescenza emergono rabbia e senso di diversità. «Se qualcuno parlava di adozione mi dava fastidio. Non ero pronto», racconta. Il tema dell’abbandono resta una ferita silenziosa, difficile da elaborare.

La svolta arriva circa un anno fa. Nicolai decide di partire da solo per la Bulgaria, senza però ottenere risultati concreti. Tornato in Italia, sceglie di coinvolgere i genitori adottivi, che reagiscono con apertura e sostegno. Grazie ai documenti conservati in famiglia e all’assistenza di un avvocato, riesce finalmente a rintracciare i genitori biologici.

L’incontro e la rivelazione

L’incontro in Bulgaria segna un passaggio decisivo. «Mi hanno accolto come un figlio», racconta. E aggiunge: «Mi hanno detto che non volevano darmi in adozione e che non sapevano fossi stato portato in Italia». Una dichiarazione che ribalta la percezione maturata negli anni, quando aveva sempre pensato di non essere stato voluto.

È durante quel confronto che emerge la notizia del gemello. Secondo i documenti sarebbe morto poche settimane dopo la nascita. Ma le incongruenze e le lacune amministrative aprono interrogativi. Nicolai, oggi, sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. «Voglio capire cosa è successo. Quando inizio qualcosa devo portarla fino in fondo», spiega.

Con il supporto legale, la verifica della documentazione è tuttora in corso. Nel frattempo, Nicolai ha deciso di raccontare la propria esperienza anche in un libro autobiografico, «Io e la mia adozione – Alla ricerca del mio gemello», nato dal desiderio di offrire sostegno a chi vive percorsi simili. Oggi mantiene rapporti costanti con la famiglia biologica, che incontra almeno due volte l’anno. Accanto a lui restano sempre i genitori adottivi. «Prima di ogni altra cosa c’è l’abbandono, ed è qualcosa che ognuno elabora con tempi diversi», riflette. «L’adozione è bellissima ma può essere anche dura. Non smettete di cercare e di fare domande: ogni vita ha diritto alla verità». E al fratello gemello, se fosse ancora vivo, lascia un messaggio semplice: «Lo sto aspettando». Lo riporta il Corriere.it.