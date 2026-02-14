Si interrompe allo stadio “San Vito–Gigi Marulla” la serie di risultati utili consecutivi dell’Audace Cerignola. I gialloblù di Vincenzo Maiuri cedono 3-0 al Cosenza al termine di una gara dal punteggio forse troppo severo per quanto visto in campo, soprattutto nella ripresa.
La formazione di Antonio Buscè sblocca il risultato al 27’ del primo tempo con Moretti, bravo a trovare il varco giusto per battere Iliev e indirizzare il match. L’Audace accusa il colpo ma non si disunisce e, nella seconda frazione, prova a rimettere in equilibrio la sfida con maggiore determinazione.
Nella ripresa gli ofantini alzano il baricentro e costruiscono diverse occasioni per il pareggio, sfiorato in più circostanze. Tuttavia, nel momento di massimo sforzo degli ospiti, il Cosenza colpisce in contropiede: all’87’ Garritano, servito dall’ex Emmausso, firma il raddoppio che chiude virtualmente la partita. In pieno recupero arriva anche il tris di Achour, che fissa il risultato sul definitivo 3-0.
Una sconfitta che pesa in classifica: il Cerignola scivola all’ottavo posto, superato dal Monopoli, e vede interrompersi la positiva striscia del girone di ritorno e del 2026.
I gialloblù torneranno in campo venerdì al “Monterisi” per il derby contro il Casarano, con l’obiettivo di riprendere immediatamente il cammino e rilanciarsi nella corsa alle posizioni di vertice. Lo riporta playnews24.com.