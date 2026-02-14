Edizione n° 5976

14 Febbraio 2026 - ore  10:36

14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Home // Manfredonia // Love Gargano APS consegna nuove dotazioni all’Associazione Nazionale Carabinieri

ANC MANFREDONIA LOVE GARGANO Love Gargano APS consegna nuove dotazioni all’Associazione Nazionale Carabinieri

Con il progetto “Primavera Solidale” donati un gazebo operativo, un defibrillatore e due biciclette elettriche

Love Gargano APS consegna nuove dotazioni all’Associazione Nazionale Carabinieri

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un gesto concreto a sostegno della comunità. Love Gargano APS ha consegnato all’Associazione Nazionale Carabinieri nuove dotazioni operative acquistate grazie ai fondi raccolti con il progetto “Primavera Solidale”, iniziativa giunta ormai alla sua terza edizione.

Nel corso della cerimonia di consegna, l’associazione ha voluto ringraziare l’A.N.C. per il lavoro quotidiano svolto al servizio del territorio, sottolineando come l’iniziativa nasca da un’idea semplice ma potente: trasformare un gesto simbolico in un aiuto reale per la comunità.

Grazie alla generosità dei cittadini di Manfredonia, sono stati acquistati: un gazebo operativo completo di tavolo, un defibrillatore, due biciclette elettriche dotate di borsoni e caschetti.

Strumenti che rappresentano un significativo potenziamento del servizio sul territorio. Le biciclette elettriche consentiranno maggiore rapidità di intervento e una presenza più capillare durante eventi e manifestazioni, garantendo un supporto tempestivo laddove necessario. Il defibrillatore costituisce un presidio fondamentale per la tutela della vita, mentre il gazebo operativo offrirà un punto di riferimento organizzativo e di presidio per la cittadinanza.

Love Gargano APS, promotrice dell’iniziativa, ha ribadito come “Primavera Solidale” non sia soltanto una raccolta fondi, ma un vero e proprio messaggio di coesione sociale. Un progetto che appartiene alla comunità intera e non a una singola realtà associativa.

Nel corso dell’incontro è stato rivolto un invito aperto a tutte le associazioni del territorio: collaborare, proporre idee, mettersi a disposizione. Perché – è stato sottolineato – al di là delle diverse sensibilità e finalità, ciò che unisce è l’appartenenza alla stessa comunità.

“Più siamo, più possiamo fare”, è il messaggio che accompagna l’iniziativa, insieme alla consapevolezza che i risultati raggiunti sono merito esclusivo della partecipazione dei cittadini di Manfredonia, il cui sostegno ha reso possibile l’intero progetto.

Un percorso che continuerà nel segno della trasparenza, della collaborazione e della volontà di unire, con una convinzione chiara: insieme si può fare tanto.

