Manfredonia, confronto pubblico sulla riforma della magistratura in vista del referendum

Il Rotary Club Manfredonia e lo Yachting Club Marina del Gargano hanno promosso un momento di confronto pubblico sul tema della separazione delle carriere dei magistrati, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L’incontro si è svolto presso il RegioHotel Manfredi, registrando una partecipazione attenta e numerosa.

Confronto pubblico tra informazione e pluralismo

La serata si è sviluppata come un’occasione di approfondimento su un tema centrale per l’ordinamento giudiziario e per il dibattito istituzionale nazionale. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di fornire ai cittadini strumenti di conoscenza, offrendo un confronto equilibrato tra le diverse posizioni.

Ad illustrare le ragioni contrarie alla riforma è stato il dott. Antonio Diella, intervenuto in rappresentanza del Comitato del No. A sostenere invece le motivazioni favorevoli al cambiamento è stato l’avv. Giulio Treggiari, espressione del Comitato del Sì.

A coordinare il confronto è stato il prof. Giandomenico Salcuni, che ha guidato il dibattito con equilibrio e capacità di sintesi, contribuendo a rendere accessibile ai presenti un argomento complesso e di grande rilevanza per il sistema democratico.

Un momento di partecipazione civile

L’iniziativa, caratterizzata da un clima di confronto rispettoso e costruttivo, ha voluto ribadire il valore dell’informazione come strumento fondamentale per una scelta consapevole da parte dell’elettorato. Non un’occasione per orientare le decisioni dei cittadini, ma uno spazio di dialogo volto a favorire la comprensione delle diverse posizioni.

Al termine dell’incontro, i presidenti dei due sodalizi promotori, l’ing. Raffaele Fatone e il dott. Pasquale Frattarolo, hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e per il livello del dibattito, ringraziando il pubblico per l’attenzione e il senso civico dimostrato nel corso della serata.