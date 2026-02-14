Edizione n° 5977

Manfredonia, proteste al Secondo Piano di Zona: "Fuochi d'artificio fino all'una di notte, non si riesce più a dormire"

Manfredonia, proteste al Secondo Piano di Zona: "Fuochi d'artificio fino all'una di notte, non si riesce più a dormire"

Residenti esasperati nella zona Eurospin: segnalazioni ripetute ai vigili urbani, ma – denunciano – nessuna risposta. Si chiedono controlli e rispetto degli orari.

Manfredonia, proteste al Secondo Piano di Zona: "Fuochi d'artificio fino all'una di notte, non si riesce più a dormire"

IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Residenti esasperati nella zona Eurospin: segnalazioni ripetute ai vigili urbani, ma – denunciano – nessuna risposta. Si chiedono controlli e rispetto degli orari.

MANFREDONIA – Cresce il malcontento tra i residenti della zona Eurospin e del Secondo Piano di Zona, a Manfredonia, dove ogni fine settimana – e talvolta anche in altri giorni della settimana – vengono esplosi fuochi d’artificio da un noto ristorante della zona.

A sollevare la questione sono diversi cittadini, che parlano di una situazione ormai diventata “insostenibile”. Il problema, precisano, non riguarda tanto l’utilizzo dei fuochi in sé – sulla cui eventuale autorizzazione non vi sono certezze – quanto piuttosto gli orari in cui vengono fatti esplodere.

“Non è accettabile che si vada avanti fino a mezzanotte o addirittura all’una del mattino”, raccontano alcuni residenti. “Qui ci sono famiglie, anziani, bambini piccoli e persone che il giorno dopo devono andare a lavorare. Il diritto al riposo dovrebbe essere garantito a tutti”.

Secondo quanto riferito, gli spettacoli pirotecnici si ripeterebbero con cadenza regolare il venerdì, il sabato e la domenica sera, trasformando quello che dovrebbe essere un momento di tranquillità domestica in una fonte di stress e disagio.

Alcuni cittadini dichiarano di aver contattato più volte i vigili urbani per segnalare la situazione, ma lamentano la mancanza di risposte. “Le chiamate vengono fatte regolarmente, ma spesso nessuno risponde”, affermano. Da qui l’interrogativo che serpeggia tra i residenti: “È possibile che ognuno possa fare ciò che vuole senza controlli? Le autorità competenti, da Palazzo San Domenico alla Polizia Locale, non possono intervenire?”.

La questione riporta al centro dell’attenzione il tema del rispetto delle norme sugli schiamazzi notturni e sulle emissioni sonore, oltre che sulla regolamentazione degli spettacoli pirotecnici in ambito urbano.

I residenti chiedono chiarezza: se i fuochi sono autorizzati, vengano resi noti i limiti e gli orari previsti; se non lo sono, si intervenga per far rispettare le regole. “Non vogliamo impedire a nessuno di lavorare o festeggiare – concludono – ma pretendiamo rispetto per chi vive qui tutto l’anno”.

1 commenti su "Manfredonia, proteste al Secondo Piano di Zona: “Fuochi d’artificio fino all’una di notte, non si riesce più a dormire”"

  1. Vecchia storia …. altra zona della città. Purtroppo ai manfredoniani ( molti, non tutti) piacciono queste terronate dei fuochi d artificio x compleanni feste di laurea ecc ecc. Mettetevi l anima in pace e compratevi i tappi alle orecchie xhe non cambierà mai niente…come dite? dovete lavorare il giorno dopo? Fessi voi che lavorate invece di divertirvi come loro

Lascia un commento

Stato Quotidiano

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

