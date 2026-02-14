Edizione n° 5977

Il sogno di Camilla Monguzzi diventa realtà: 17 poltrone-letto donate ai genitori dei piccoli pazienti
14 Febbraio 2026 - ore  10:36

Cecchini stranieri durante l'assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Manfredonia, servizi ai cittadini: nuove aperture straordinarie per la Carta d'Identità

CARTA D'IDENTITA' MF Manfredonia, servizi ai cittadini: nuove aperture straordinarie per la Carta d’Identità

L’iniziativa, promossa dall’assessora Sara Delle Rose, sarà attiva dal 16 al 28 febbraio

Manfredonia, servizi ai cittadini: nuove aperture straordinarie per la Carta d’Identità

Manfredonia, servizi ai cittadini: nuove aperture straordinarie per la Carta d’Identità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia rafforza i servizi anagrafici con un calendario di aperture straordinarie dedicate al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica. L’iniziativa, promossa dall’assessora Sara Delle Rose, sarà attiva dal 16 al 28 febbraio e nasce con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e facilitare l’accesso ai servizi demografici per i cittadini.

Servizio potenziato e orari straordinari

Durante il periodo indicato, l’Ufficio Carta d’Identità garantirà aperture pomeridiane con orario continuato nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14:15 alle 19:00. Prevista inoltre un’apertura mattutina il sabato, dalle 8:45 alle 13:00. Resta invece esclusa la giornata del martedì, in cui il servizio straordinario non sarà operativo.

Prenotazioni online e supporto ai cittadini

Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento attraverso l’agenda digitale disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, selezionando la sezione dedicata ai Servizi Demografici. Per i cittadini meno avvezzi all’utilizzo degli strumenti digitali, sarà garantito un supporto diretto presso il Palazzo della Sorgente, dove una postazione con operatore offrirà assistenza quotidiana nella fase di prenotazione.

L’impegno dell’Amministrazione

L’attivazione delle aperture straordinarie rappresenta, come sottolineato in una nota congiunta dell’Amministrazione comunale e del presidente del Consiglio comunale Daniele Spano, una risposta concreta alle esigenze della comunità locale. L’iniziativa mira infatti a favorire l’accesso ai servizi da parte di lavoratori e cittadini impossibilitati a recarsi negli uffici nelle tradizionali fasce orarie mattutine, contribuendo allo smaltimento delle liste d’attesa.

L’Amministrazione invita pertanto i residenti che necessitano del rilascio o del rinnovo del documento di identità ad approfittare delle nuove disponibilità, pensate per rendere il servizio più efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza.

3 commenti su "Manfredonia, servizi ai cittadini: nuove aperture straordinarie per la Carta d’Identità"

  1. Cara assessorina perché non parli della rottamazione quinquies x i tributi locali apposto di dare incarico alla c&c x riscuotere anche con atto forzoso a persone che non riescono ha pagare i tributi o alle attività commerciali ormai allo stremo con tasse è tari arrivate alle stelle vi dovete solo vergognare voi stipendio garantito è c’è gente che non c’è la fa ad arrivare a fine mese la tari è arrivata alle stelle a causa di un magna magna continuo vergogna

  3. Buongiorno e buone feste assessora.
    Io ho prenotato a novembre 2025 e dovevo fare il cie il 3 febbraio 2026.
    Essendo un invalido civile sono stato costretto ad andare a Mattinata dove si poteva fare senza prenotazione in mattinata e così ho fatto.
    Sono un cittadino di Manfredonia dove pago regolarmente tutte le tasse ,però mi vergogno per quello che è successo.
    Avete preso una decisione giusta ,ma con un elevatissimo ritardo.
    Forse alle prossime votazioni comunali vado a Mattinata, specialmente se caldo.
    Grazie di tutto e buone feste.

Lascia un commento

