MANFREDONIA (FG) – La Gran Parata del Carnevale, originariamente in programma alle 10:30 di domenica 15 febbraio, è stata posticipata alle ore 16:30.
La decisione è stata presa in seguito alle previsioni meteo, che indicano probabilità di pioggia nelle ore mattutine. Lo spostamento consentirà di garantire la massima sicurezza e il comfort dei partecipanti, degli operatori e del pubblico presente lungo il percorso della sfilata.
Il Comune di Manfredonia invita tutti i cittadini e i visitatori a seguire i canali ufficiali per aggiornamenti e ulteriori comunicazioni sull’evento.
2 commenti su "Manfredonia, slitta la Gran Parata del Carnevale: nuovo orario domenica 15 febbraio"
Abolissero tutto che è meglio….
E il danno dei ristoratori che avevano gli ordini dopo la sfilata come faranno ora se la sfilata è nel primo pomeriggio?