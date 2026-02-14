Edizione n° 5977

14 Febbraio 2026 - ore  10:36

14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Manfredonia, slitta la Gran Parata del Carnevale: nuovo orario domenica 15 febbraio

GRAN PARATA MANFREDONIA Manfredonia, slitta la Gran Parata del Carnevale: nuovo orario domenica 15 febbraio

La Gran Parata del Carnevale di domenica 15 febbraio, è stata posticipata alle ore 16:30

Manfredonia, slitta la Gran Parata del Carnevale: nuovo orario domenica 15 febbraio

Manfredonia, slitta la Gran Parata del Carnevale: nuovo orario domenica 15 febbraio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – La Gran Parata del Carnevale, originariamente in programma alle 10:30 di domenica 15 febbraio, è stata posticipata alle ore 16:30.

La decisione è stata presa in seguito alle previsioni meteo, che indicano probabilità di pioggia nelle ore mattutine. Lo spostamento consentirà di garantire la massima sicurezza e il comfort dei partecipanti, degli operatori e del pubblico presente lungo il percorso della sfilata.

Il Comune di Manfredonia invita tutti i cittadini e i visitatori a seguire i canali ufficiali per aggiornamenti e ulteriori comunicazioni sull’evento.

2 commenti su "Manfredonia, slitta la Gran Parata del Carnevale: nuovo orario domenica 15 febbraio"

  2. E il danno dei ristoratori che avevano gli ordini dopo la sfilata come faranno ora se la sfilata è nel primo pomeriggio?

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO