MANFREDONIA – Esito della procedura comparativa per una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo nell’area di Viale Miramare – Spiaggia Castello: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha aggiudicato alla “Sunset S.r.l.s.” la selezione ex articolo 37 del Codice della Navigazione, avviata a seguito di tre istanze concorrenti.

La procedura riguardava un’area demaniale di 1.168 metri quadrati destinata a stabilimento balneare: oltre alla Sunset, hanno partecipato “Lido Tricarico di Paternostro Ernesto e Paternostro Giovanni Domenico S.n.c.” (richiedente il rinnovo quadriennale come “nuovo rilascio”) e “Lustro S.r.l.s.”.

La commissione di valutazione – nominata secondo il regolamento dell’AdSP – ha stilato la graduatoria finale sommando i punteggi della documentazione e dell’offerta economica: Sunset prima con 64 punti, davanti a Lido Tricarico (61,80) e Lustro (28).

Con la determina, il presidente dell’AdSP ha approvato gli atti della commissione e ha indicato il funzionario Leonardo Trentadue per gli adempimenti successivi; l’iter proseguirà con l’acquisizione del parere del Comitato di Gestione, passaggio propedeutico all’eventuale rilascio della concessione quadriennale, subordinato anche alle verifiche di legge. Definito anche il profilo economico: il canone annuo è stato fissato in 55.117,92 euro, somma del canone base aggiornato e del rialzo del 1.500% offerto in gara