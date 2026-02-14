Edizione n° 5977

Sollecito: "Video Knox-Mignini? Spettacolo su chi ha già pagato un prezzo altissimo"
14 Febbraio 2026 - ore  18:13

Cecchini stranieri durante l'assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Home // Cronaca // Manfredonia, stabilimento balneare: la concessione va a “Sunset” dopo la comparativa

VIALE MIRAMARE - SPIAGGIA CASTELLO Manfredonia, stabilimento balneare: la concessione va a “Sunset” dopo la comparativa

La commissione di valutazione – nominata secondo il regolamento dell’AdSP – ha stilato la graduatoria finale sommando i punteggi della documentazione e dell’offerta economica

SPIAGGIA MANFREDONIA, PH MATTEO NUZZIELLO - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Esito della procedura comparativa per una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo nell’area di Viale Miramare – Spiaggia Castello: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha aggiudicato alla “Sunset S.r.l.s.” la selezione ex articolo 37 del Codice della Navigazione, avviata a seguito di tre istanze concorrenti.

La procedura riguardava un’area demaniale di 1.168 metri quadrati destinata a stabilimento balneare: oltre alla Sunset, hanno partecipato “Lido Tricarico di Paternostro Ernesto e Paternostro Giovanni Domenico S.n.c.” (richiedente il rinnovo quadriennale come “nuovo rilascio”) e “Lustro S.r.l.s.”.

La commissione di valutazione – nominata secondo il regolamento dell’AdSP – ha stilato la graduatoria finale sommando i punteggi della documentazione e dell’offerta economica: Sunset prima con 64 punti, davanti a Lido Tricarico (61,80) e Lustro (28).

Con la determina, il presidente dell’AdSP ha approvato gli atti della commissione e ha indicato il funzionario Leonardo Trentadue per gli adempimenti successivi; l’iter proseguirà con l’acquisizione del parere del Comitato di Gestione, passaggio propedeutico all’eventuale rilascio della concessione quadriennale, subordinato anche alle verifiche di legge.  Definito anche il profilo economico: il canone annuo è stato fissato in 55.117,92 euro, somma del canone base aggiornato e del rialzo del 1.500% offerto in gara

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, stabilimento balneare: la concessione va a “Sunset” dopo la comparativa"

  1. La fine del feudalesimo delle spiagge è finalmente arrivata. Stanno li da oltre un secolo, stranepùte e parind strazzete

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

