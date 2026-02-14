Edizione n° 5976

14 Febbraio 2026 - ore  10:36

14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Olbia, smantellata banda di spacciatori: sei arresti e sequestro di droga, armi e contanti

OPERAZIONE Olbia, smantellata banda di spacciatori: sei arresti e sequestro di droga, armi e contanti

Nel corso delle attività sono stati rinvenuti circa 1,5 kg di droga, tra cui cocaina, anfetamina, hashish, marijuana e la pericolosa Amnesia

ph Agenzia giornalistica Opinione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

OLBIA – Un’operazione della Guardia di Finanza di Sassari ha portato a termine l’11 febbraio un’importante attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Olbia, con l’arresto di sei persone, tra cui un minorenne, e il sequestro di droga, armi e ingenti somme di denaro.

Il blitz e i sequestri

Le indagini, avviate a seguito di controlli sul territorio e con il supporto delle unità cinofile, hanno consentito di eseguire perquisizioni in diverse abitazioni degli arrestati. Nel corso delle attività sono stati rinvenuti circa 1,5 kg di droga, tra cui cocaina, anfetamina, hashish, marijuana e la pericolosa Amnesia, nota per gli effetti nocivi sul sistema nervoso, soprattutto nei giovani.

Oltre alla droga, sono state sequestrate due pistole (di cui una scacciacani modificata), due armi giocattolo identiche a quelle reali, uno storditore elettrico, munizioni, ordigni esplosivi artigianali, passamontagna, sfollagente, tirapugni, arnesi da scasso e una targa oggetto di denuncia di smarrimento.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato circa 65 mila euro in contanti, un orologio Rolex dal valore di oltre 8 mila euro e due macchine conta-soldi, ritenute provento dello spaccio.

Dark web e Telegram

Le indagini hanno rivelato come gli arrestati utilizzassero dark web e Telegram per la compravendita di sostanze stupefacenti, piattaforme scelte per il loro alto livello di anonimato. La banda, composta prevalentemente da giovani disoccupati, gestiva un vero e proprio “supermarket della droga” nella zona.

Le misure cautelari

Al termine delle attività, la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha disposto la traduzione degli arrestati presso la Casa Circondariale di Bancali, fatta eccezione per il minorenne, sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza di Sassari, in collaborazione con la Procura di Tempio Pausania, nel contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti e nella ricostruzione delle filiere criminali a tutela della sicurezza dei cittadini.

