FOGGIA – Le nuove sale operatorie del Dipartimento di Emergenza-Urgenza (DEU) del Policlinico Riuniti di Foggia entreranno in funzione nei prossimi mesi. A confermarlo è la direzione strategica dell’Azienda ospedaliero-universitaria, che ribadisce il rispetto della programmazione e l’assenza di ritardi nell’iter amministrativo.

L’attivazione del nuovo blocco operatorio rappresenta un tassello strategico per il rafforzamento dell’offerta sanitaria sul territorio, con l’obiettivo di ridurre la mobilità passiva e migliorare la qualità dell’assistenza per i cittadini della provincia e dell’intera regione.

Come già evidenziato durante la cerimonia di inaugurazione, l’intervento è stato caratterizzato da un iter articolato, soprattutto sotto il profilo amministrativo. La realizzazione dell’opera è stata resa possibile anche attraverso la revoca di un precedente partenariato pubblico-privato, ritenuto non più coerente con gli obiettivi aziendali, e grazie all’attivazione di un finanziamento regionale dedicato di circa 12 milioni di euro.

Un investimento significativo che punta a potenziare in modo strutturale il sistema ospedaliero foggiano, in particolare nel settore dell’emergenza-urgenza.

I passaggi tecnici ancora necessari

L’avvio delle attività operatorie resta subordinato al completamento di alcuni passaggi tecnici fondamentali: il collaudo delle strutture, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte della Regione e la definizione delle procedure per il reclutamento del personale infermieristico strumentista, indispensabile per garantire il pieno funzionamento delle sale.

Dalla direzione assicurano che i tempi previsti sono pienamente in linea con il cronoprogramma stabilito e che non si registrano rallentamenti né a livello regionale né interno all’Azienda ospedaliera.

Anzi, viene sottolineato come i lavori siano stati portati avanti anche prima della definitiva formalizzazione del finanziamento regionale, a testimonianza – spiegano – della volontà di accelerare il più possibile la messa in funzione del nuovo blocco operatorio.

Con l’attivazione delle nuove sale, il Policlinico di Foggia si prepara dunque a compiere un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei servizi sanitari, in un’ottica di maggiore efficienza e risposta ai bisogni del territorio.