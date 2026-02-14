Si chiude dopo quasi dieci anni la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l’imprenditore Gerardo Biancofiore nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta tangente da 20mila euro destinata all’allora sindaco di Cerignola, Franco Metta. La Corte d’Appello di Bari, prima sezione penale presieduta dalla dott.ssa Rita Curci, ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dalla Procura contro la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia il 18 aprile 2024.

La decisione rende definitiva l’assoluzione di Biancofiore con la formula “per non aver commesso il fatto”, sancendone la totale estraneità ai fatti contestati.

L’indagine risale a circa un decennio fa e ruotava attorno alla consegna di una scatola di biscotti contenente 20mila euro in contanti, somma che – secondo l’impostazione accusatoria – sarebbe stata destinata a favorire l’approvazione di un progetto di finanza relativo al sesto lotto della discarica dell’impianto Sia di Cerignola, un intervento dal valore stimato di circa 100 milioni di euro.

A consegnare materialmente il denaro fu Rocco Bonassisa, che scelse la strada del patteggiamento, venendo condannato. Per Biancofiore, invece, l’accusa era di istigazione alla corruzione in danno dell’allora primo cittadino.

Con il rigetto dell’appello del Pubblico Ministero da parte della Corte d’Appello di Bari, la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile. La pronuncia mette così la parola fine a un procedimento che aveva portato anche all’arresto dell’imprenditore, con un forte impatto mediatico e personale.

“A questo punto l’assoluzione di Gerardo Biancofiore è divenuta definitiva e ha sancito la totale estraneità del mio cliente dal suo ipotizzato coinvolgimento nella vicenda della mazzetta all’ex sindaco Metta”, ha dichiarato l’avvocato Raul Pellegrini, legale dell’imprenditore. “Il dottor Biancofiore, con il supporto del mio studio, attiverà tutte le procedure previste dalla legge per ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti a causa di questo procedimento penale”.

Con la decisione della Corte si chiude dunque in via definitiva una delle vicende giudiziarie più rilevanti degli ultimi anni per il territorio di Cerignola, riportando al centro il principio della presunzione di innocenza e il valore del giudicato. Lo riporta foggiatoday.it.