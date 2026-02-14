Edizione n° 5977

BALLON D'ESSAI

14 Febbraio 2026 - ore  18:13

CALEMBOUR

14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Home // Foggia // Sanremo 2026, Diorhà accende il Festival tra backstage e live

DIORHA' SANREMO Sanremo 2026, Diorhà accende il Festival tra backstage e live

Durante la settimana festivaliera sarà inoltre protagonista di eventi e manifestazioni collaterali

Sanremo 2026, Diorhà accende il Festival tra backstage e live

Sanremo 2026, Diorhà accende il Festival tra backstage e live

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

Sanremo, febbraio 2026 – In occasione del Festival di Sanremo, Diorhà sarà presente nella Città dei Fiori come inviata in sala stampa per FoggiaTV, dove realizzerà servizi e collegamenti per il TG dell’emittente, raccontando il dietro le quinte della manifestazione attraverso interviste e contenuti esclusivi.

Durante la settimana festivaliera sarà inoltre protagonista di eventi e manifestazioni collaterali, portando sul palco la propria musica e contribuendo al fermento artistico che anima Sanremo.

Sanremo 2026, Diorhà accende il Festival tra backstage e live Durante la settimana festivaliera sarà inoltre protagonista di eventi e manifestazioni collaterali, portando sul palco la propria musica e contribuendo al fermento artistico che anima Sanremo. In collaborazione con la cantautrice ligure Chiara Ragnini, parteciperà alla realizzazione di interviste e contenuti dedicati ad artisti emergenti e protagonisti della scena musicale contemporanea. La presenza a Sanremo rappresenta anche un passo significativo per Diorhà Music – Label and Press, progetto dedicato alla promozione e valorizzazione degli artisti indipendenti attraverso servizi di ufficio stampa e comunicazione strategica. «Essere a Sanremo come inviata, artista e professionista della comunicazione è un'opportunità preziosa per raccontare la musica e costruire nuove sinergie» – dichiara Diorhà. Durante tutta la settimana saranno pubblicati aggiornamenti e contenuti sui canali ufficiali di FoggiaTV e sui profili social dell'artista. BIOGRAFIA Diorhà, pseudonimo di Angela Pinto, è una cantautrice pugliese attiva dal 2013. Il suo percorso artistico unisce musica d'autrice, teatro e impegno sociale. Ha pubblicato due album, Regole e Sogni e Riflesso, e ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Donne d'Autore (2015) e Palco d'Autore (2023) con il brano Rivoluzione. Accanto all'attività musicale, opera come produttrice, addetta stampa e autrice di format radio-televisivi. Ha partecipato alla Sala Stampa Sanremo Radio TV come inviata speciale e opinionista e collabora con testate musicali online. SCHEDA – ATTIVITÀ E COMPETENZE Formazione Stage e laboratori di scrittura creativa Seminario di scrittura poetica presso il CET – Centro Europeo di Toscolano Musica Cantautrice e performer Autrice e compositrice Collaborazioni artistiche con cantautrici e progetti indipendenti Produzione e comunicazione Produttrice artistica Ufficio stampa per progetti musicali, culturali e teatrali Ideatrice e conduttrice di format radiofonici e televisivi Media e giornalismo musicale Sala Stampa Sanremo Radio TV – inviata speciale e opinionista Collaborazioni editoriali con Italian Music News e inPuglia24 (articoli, interviste, recensioni) Altre esperienze Teatro Radio e televisione Attività nel sociale e nel volontariato NOTA DELL'ARTISTA Diorhà scrive per dare voce a ciò che resta ai margini le fragilità, le lotte silenziose, le rivoluzioni quotidiane. La sua musica nasce dall'incontro tra parola e responsabilità, tra intimità e sguardo collettivo. Ogni canzone è uno spazio di ascolto, un atto di resistenza poetica, un modo per trasformare l'esperienza in racconto e il racconto in possibilità.

In collaborazione con la cantautrice ligure Chiara Ragnini, parteciperà alla realizzazione di interviste e contenuti dedicati ad artisti emergenti e protagonisti della scena musicale contemporanea.

La presenza a Sanremo rappresenta anche un passo significativo per Diorhà Music – Label and Press, progetto dedicato alla promozione e valorizzazione degli artisti indipendenti attraverso servizi di ufficio stampa e comunicazione strategica.

«Essere a Sanremo come inviata, artista e professionista della comunicazione è un’opportunità preziosa per raccontare la musica e costruire nuove sinergie» – dichiara Diorhà. Durante tutta la settimana saranno pubblicati aggiornamenti e contenuti sui canali ufficiali di FoggiaTV e sui profili social dell’artista.

BIO

Diorhà, pseudonimo di Angela Pinto, è una cantautrice pugliese attiva dal 2013. Il suo percorso artistico unisce musica d’autrice, teatro e impegno sociale. Ha pubblicato due album, Regole e Sogni e Riflesso, e ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Donne d’Autore (2015) e Palco d’Autore (2023) con il brano Rivoluzione. Accanto all’attività musicale, opera come produttrice, addetta stampa e autrice di format radio-televisivi. Ha partecipato alla Sala Stampa Sanremo Radio TV come inviata speciale e opinionista e collabora con testate musicali online.

Formazione

  • Stage e laboratori di scrittura creativa

  • Seminario di scrittura poetica presso il CET – Centro Europeo di Toscolano

Musica

  • Cantautrice e performer

  • Autrice e compositrice

  • Collaborazioni artistiche con cantautrici e progetti indipendenti

Produzione e comunicazione

  • Produttrice artistica

  • Ufficio stampa per progetti musicali, culturali e teatrali

  • Ideatrice e conduttrice di format radiofonici e televisivi

Media e giornalismo musicale

  • Sala Stampa Sanremo Radio TV – inviata speciale e opinionista

  • Collaborazioni editoriali con Italian Music News e inPuglia24
    (articoli, interviste, recensioni)

  • Teatro

  • Radio e televisione

  • Attività nel sociale e nel volontariato

Diorhà scrive per dare voce a ciò che resta ai margini: le fragilità, le lotte silenziose, le rivoluzioni quotidiane. La sua musica nasce dall’incontro tra parola e responsabilità, tra intimità e sguardo collettivo. Ogni canzone è uno spazio di ascolto, un atto di resistenza poetica, un modo per trasformare l’esperienza in racconto e il racconto in possibilità.

