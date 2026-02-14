Edizione n° 5977

SOLLECITO KNOX // Sollecito: “Video Knox-Mignini? Spettacolo su chi ha già pagato un prezzo altissimo”
14 Febbraio 2026 - ore  18:13

CECCHINI SARAJEVO // Cecchini stranieri durante l’assedio di Sarajevo: «Sparavano sui civili e poi festeggiavano»
14 Febbraio 2026 - ore  10:17

Home // Foggia // SANREMO 2026. Un pezzo di Foggia al Festival con Francesco Fredella di RTL 102.5

SANREMO 2026. Un pezzo di Foggia al Festival con Francesco Fredella di RTL 102.5

La presenza di RTL 102.5 a Sanremo rappresenta da anni uno dei punti di riferimento mediatici del Festival

Foggia: "Microfono d’oro" a Francesco Fredella di RTL 102.5

Francesco Fredella di RTL 102.5 - Fonte: Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – C’è anche un pezzo di Capitanata alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, mentre la città dei fiori celebrerà la canzone italiana, tra dirette radiofoniche, interviste e racconti dietro le quinte ci sarà anche Francesco Fredella, speaker e capo ufficio stampa di RTL 102.5.

Il giornalista foggiano sarà in prima linea per raccontare il Festival sia dalla postazione mobile di RTL 102.5, il celebre mega truck posizionato a pochi passi dal Casinò di Sanremo, sia dalla sala stampa dell’Ariston, con collegamenti in diretta nazionale e aggiornamenti social fino a notte fonda.

Ogni giorno Fredella interverrà nel programma “Protagonisti”, che conduce insieme a Gianni Simioli, Francesco Taranto e Martina Rinelli. Il format, tra musica, ironia e commenti a caldo sulle esibizioni, accompagnerà gli ascoltatori nel cuore della settimana sanremese, offrendo uno sguardo immediato e leggero su retroscena e curiosità.

La presenza di RTL 102.5 a Sanremo rappresenta da anni uno dei punti di riferimento mediatici del Festival, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione e una copertura continua tra radio, social e piattaforme digitali.

Foggiano di nascita e romano d’adozione, 42 anni, giornalista professionista da oltre vent’anni, Francesco Fredella è una delle voci più riconoscibili dell’emittente nazionale. Conduce ogni sera, dalle 19 alle 21, una delle trasmissioni di punta della radio.

Nel suo percorso professionale figurano riconoscimenti importanti: tra questi il Microfono d’Oro, ricevuto in Campidoglio per la sua attività radiofonica. Lo scorso anno è stato inoltre omaggiato con un videomessaggio di Renzo Arbore in occasione del premio Argos Hippium a Siponto.

Anche quest’anno, dunque, Foggia sarà idealmente presente nella città dei fiori attraverso il racconto di uno dei suoi professionisti più noti nel panorama radiofonico nazionale. Tra dirette, interviste e commenti a caldo, la Capitanata avrà la sua voce nel cuore del Festival. Lo riporta foggiatoday.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO