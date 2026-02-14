FOGGIA – C’è anche un pezzo di Capitanata alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, mentre la città dei fiori celebrerà la canzone italiana, tra dirette radiofoniche, interviste e racconti dietro le quinte ci sarà anche Francesco Fredella, speaker e capo ufficio stampa di RTL 102.5.

Il giornalista foggiano sarà in prima linea per raccontare il Festival sia dalla postazione mobile di RTL 102.5, il celebre mega truck posizionato a pochi passi dal Casinò di Sanremo, sia dalla sala stampa dell’Ariston, con collegamenti in diretta nazionale e aggiornamenti social fino a notte fonda.

Ogni giorno Fredella interverrà nel programma “Protagonisti”, che conduce insieme a Gianni Simioli, Francesco Taranto e Martina Rinelli. Il format, tra musica, ironia e commenti a caldo sulle esibizioni, accompagnerà gli ascoltatori nel cuore della settimana sanremese, offrendo uno sguardo immediato e leggero su retroscena e curiosità.

La presenza di RTL 102.5 a Sanremo rappresenta da anni uno dei punti di riferimento mediatici del Festival, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione e una copertura continua tra radio, social e piattaforme digitali.

Foggiano di nascita e romano d’adozione, 42 anni, giornalista professionista da oltre vent’anni, Francesco Fredella è una delle voci più riconoscibili dell’emittente nazionale. Conduce ogni sera, dalle 19 alle 21, una delle trasmissioni di punta della radio.

Nel suo percorso professionale figurano riconoscimenti importanti: tra questi il Microfono d’Oro, ricevuto in Campidoglio per la sua attività radiofonica. Lo scorso anno è stato inoltre omaggiato con un videomessaggio di Renzo Arbore in occasione del premio Argos Hippium a Siponto.

Anche quest’anno, dunque, Foggia sarà idealmente presente nella città dei fiori attraverso il racconto di uno dei suoi professionisti più noti nel panorama radiofonico nazionale. Tra dirette, interviste e commenti a caldo, la Capitanata avrà la sua voce nel cuore del Festival. Lo riporta foggiatoday.it.