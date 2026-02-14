ROMA – Solidarietà alla studentessa di Foggia vittima di cyberbullismo e confronto politico sulle misure in materia di scuola e tutela dei minori. È quanto emerge dalla nota diffusa dalla deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.

Solidarietà alla vittima e allarme cyberbullismo

Nel suo intervento, Latini ha espresso vicinanza alla giovane studentessa foggiana, finita al centro di un caso di presunto stalking attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La parlamentare ha sottolineato la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto agli abusi online, fenomeno sempre più diffuso tra i giovani e al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

Il confronto politico sul disegno di legge

Nel medesimo intervento, l’esponente leghista ha replicato alle critiche mosse dalla collega Zabatta, appartenente ad Alleanza Verdi e Sinistra, in merito al disegno di legge promosso dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Secondo Latini, le osservazioni rivolte al provvedimento sarebbero di natura ideologica. La deputata ha evidenziato come il testo normativo miri a rafforzare la tutela della dignità degli studenti, introducendo misure orientate alla prevenzione e alla maggiore trasparenza nei percorsi educativi.

I contenuti del provvedimento

Tra i punti principali richiamati dalla parlamentare figurano l’introduzione del consenso informato dei genitori per le attività legate a tematiche affettive e sessuali, l’esclusione di progetti non previsti nei programmi scolastici destinati all’infanzia e alla scuola primaria e il riferimento al ruolo educativo della famiglia sancito dall’articolo 30 della Costituzione.

Il disegno di legge, secondo la posizione espressa dalla Lega, punterebbe inoltre a rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglie, promuovere l’educazione civica e introdurre strumenti più efficaci per contrastare fenomeni di violenza e abusi sul web.

Un tema al centro del dibattito nazionale

La vicenda della studentessa foggiana riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza digitale e del ruolo delle istituzioni scolastiche nella prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, mentre il confronto politico sul disegno di legge Valditara continua ad alimentare il dibattito parlamentare e sociale sul modello educativo e sulle responsabilità condivise tra scuola e famiglie.

Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it