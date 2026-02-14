La decisione del Comune di Manfredonia di spostare al pomeriggio la sfilata prevista per domani, a causa delle previsioni meteo avverse, sta provocando forte malcontento tra le attività commerciali cittadine. Non tanto per la scelta in sé – ritenuta comprensibile in presenza di condizioni meteorologiche incerte – quanto per le modalità con cui sarebbe stata assunta: senza un confronto preventivo con le categorie interessate e senza una valutazione condivisa delle ricadute economiche.

Numerosi esercenti avevano già organizzato iniziative per la mattinata, tra aperitivi a tema, DJ set, menù dedicati ed eventi collaterali legati alla sfilata. Erano stati programmati turni straordinari, richiamato personale aggiuntivo e acquistate materie prime per accogliere al meglio cittadini e visitatori. Lo spostamento improvviso dell’orario rischia ora di tradursi in annullamenti, disdette e perdite economiche.

Alcuni lavoratori, disponibili al mattino, non potranno garantire la presenza nel pomeriggio. Diversi ristoratori temono cancellazioni di prenotazioni, sia per l’incertezza generata dal cambio di programma, sia per le difficoltà organizzative legate alla riorganizzazione dei turni all’ultimo momento. Inoltre, l’orario fissato per le 16.30 viene giudicato poco funzionale alla gestione dei flussi: concentrare in poche ore un elevato numero di persone potrebbe compromettere la qualità del servizio.

Secondo quanto evidenziato da alcuni operatori, le previsioni meteo indicherebbero pioggia solo fino alle ore 11 circa. Da qui la domanda: è opportuno stravolgere l’intera programmazione cittadina per un rischio limitato nel tempo? Il timore diffuso è che decisioni unilaterali possano trasmettere il messaggio che il tessuto commerciale non venga considerato parte integrante della pianificazione degli eventi pubblici.

Il comparto del commercio e della ristorazione rappresenta infatti un elemento centrale nell’indotto generato dalle manifestazioni cittadine. Ogni evento produce movimento economico, occupazione e attrattività per il territorio. Trascurare questo aspetto – sostengono gli operatori – significa indebolire l’economia urbana nel suo complesso.

Per questo motivo viene chiesta una revisione della decisione o, quantomeno, l’apertura immediata di un tavolo di confronto con le categorie interessate. “Non si tratta di polemica – sottolinea un ristoratore che preferisce restare anonimo – ma di rispetto reciproco e di una visione condivisa della città. Manfredonia può crescere solo se istituzioni e imprese camminano insieme, con programmazione, trasparenza e responsabilità”.