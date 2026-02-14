PERUGIA – «Uno spettacolo a danno di chi ha già pagato un prezzo altissimo». Con queste parole Raffaele Sollecito commenta il video che ripropone il faccia a faccia tra Amanda Knox e Giuliano Mignini, l’ex pubblico ministero del processo per l’omicidio di Meredith Kercher.

In una dichiarazione all’ANSA, Sollecito torna a ribadire quella che definisce una verità ormai definitivamente accertata: «La verità giudiziaria è stata stabilita in modo definitivo dalla Corte Suprema: io e Amanda siamo innocenti». E aggiunge: «Questo è un fatto, non un’opinione».

Le sue parole arrivano dopo la diffusione del confronto mediatico tra Knox e Mignini, tornato al centro dell’attenzione a distanza di anni da uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. Il delitto di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, ha segnato profondamente la vita dei protagonisti e diviso a lungo l’opinione pubblica, tra sentenze di condanna e successive assoluzioni fino alla decisione definitiva della Cassazione.

Sollecito precisa di non essere contrario alla libertà di espressione: «Non ho nulla in contrario al fatto che ognuno possa esprimersi pubblicamente, compreso il dottor Mignini. Credo nel dialogo e nella libertà di parola». Tuttavia, sottolinea, resta per lui un nodo irrisolto. «Ciò che trovo profondamente irrispettoso è che chi ha distrutto anni della mia vita e della vita di Amanda scelga di alimentare un racconto mediatico senza aver mai avuto il coraggio di ammettere pubblicamente il proprio errore».

Nel suo intervento, Sollecito parla apertamente di «errore giudiziario gravissimo» e sostiene che, prima di partecipare a documentari, serie televisive o interviste, sarebbe stato doveroso «nei confronti miei, di Amanda e soprattutto della memoria di Meredith Kercher» riconoscere pubblicamente l’errore e chiedere scusa a chi ne ha subito le conseguenze.

«Il problema non è chi parla – ribadisce – ma che la verità e le evidenze vengano messe al centro». In assenza di questo, conclude, «ogni apparizione mediatica rischia di essere soltanto uno spettacolo a danno di chi ha già pagato un prezzo altissimo».

Il dibattito riporta così alla ribalta una vicenda che, pur chiusa sul piano giudiziario, continua a suscitare reazioni e interrogativi nel confronto pubblico, intrecciando memoria, responsabilità e racconto mediatico di uno dei casi più complessi della recente cronaca italiana. Lo riporta l’Ansa.