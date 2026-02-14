Tragico incidente a Massarosa: 27enne muore annegato, 25enne salva la sorella

MONTRAMITO (LUCCA) – Una notte segnata da tragedia e coraggio quella tra venerdì e sabato a Montramito, nel comune di Massarosa, dove un’auto è finita in un fosso colmo d’acqua lungo via Poggio alle Viti. L’allarme è scattato alle 4.12, quando i soccorsi sono stati avvertiti della presenza di tre giovani a bordo della vettura.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte della polizia, il conducente, un ragazzo di 27 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo nel fossato parzialmente riempito d’acqua. Il 27enne è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, incapace di liberarsi.

I vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori, hanno lavorato a lungo per estrarre il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario giunto sul posto ha potuto solo constatarne il decesso.

Il coraggio del 25enne

Tra i passeggeri vi erano anche un ragazzo di 25 anni e sua sorella di 21. Il 25enne, riuscito a uscire dall’auto, ha immediatamente cercato aiuto: ha citofonato a una abitazione vicina per chiamare il 112 e, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha praticato le prime manovre di rianimazione alla sorella, salvandole la vita.

I due giovani sono stati poi trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Interventi sul luogo

Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Stiava, le ambulanze della Misericordia di Torre del Lago e di Viareggio, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Questo episodio evidenzia la pericolosità di alcune strade nelle ore notturne e al contempo il coraggio dei giovani coinvolti, in particolare del 25enne che ha saputo reagire prontamente, salvando la vita della sorella in una situazione estrema.

