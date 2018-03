Lambresa strizza l’occhio a Landella: “Bene passaggi sul territorio”

Di:

Foggia – “La Democrazia è partecipazione. Il territorio è sovrano”. E’ unache torna a discutere di centrodestra, dopo l’esperienza cocente dell’amministrazione Mongelli. Ma è anche una Lucia Lambresa decisa a non far passare la strategia del ‘centralismo democratico’, concentrata invece a rispostare l’ago della bussola della politica foggiana dritto su Foggia.All’ex numero due di palazzo di Città piace la svolta localista del partito di Landella. Lo afferma, frantumando il silenzio dietro cui s’era barricata da tempo, in una nota ufficiale diramata in mattinata. Nota in cui, fuori dai denti, fa “i più sinceri auguri di buon lavoro” al più suffragato dei consiglieri pidielle dell’assise foggiana; e con la quale blandisce il nuovo capo dei berluscones: “Sicuramente – preconizza la pasionaria ex missina – sarà capace di dare impulso ad un partito la cui azione sarà certamente importante per la nostra comunità”.Che sia la fine di un conflitto fratricida? Ipotesi legittima, a ben leggere le dichiarazioni della Lambresa, la quale reputa “interessante” la mozione del neo eletto segretario di Capitanata. Specie al punto in cui “fa chiaro riferimento al rispetto del territorio”. Tema, questo, caro all’ex vicesindaco del Capoluogo dauno e che, “ha ispirato la mia azione politica e degli amici che mi seguono, sin dal 2009 quando demmo vita ad un movimento civico che segnò un brillante risultato elettorale, politico, amministrativo ed evidenziò come il territorio non accetti di essere violentato con scelte calate dall’alto, ma vuole essere ascoltato e coinvolto nelle decisioni”. Nulla quaestio, dunque, sulla legittimità del locale rispetto ai centralismi ed alle imposizioni. Ricorda la Lambresa: “La stessa motivazione ci convinse a dare una mano ad Adriana Poli Bortone quando per una scelta di libertà e di autonomia, simile a quella che mi aveva portato a candidarmi a sindaco, lei si candidò a Presidente della Regione. Con meraviglia, contestualmente alla celebrazione dei congressi provinciali del Pdl e della tornata elettorale di primavera, stravolgendo il percorso sin qui compiuto, apprendevamo dai giornali dell’accordo Fitto-Poli Bortone per tutta la regione”. Una pagina che Lucia ripercorre con dolore e un pizzico di rabbia.“Sul piano del metodo – annota e precisa- abbiamo subito fatto rilevare all’amica Adriana la mancata partecipazione a tale scelta, che non poteva essere considerata estensibile sic et simpliciter, a tutte le realtà territoriali senza, ed è qui la questione di merito, il coinvolgimento del territorio e l’analisi delle singole situazioni locali, così come si sono determinate nel corso degli ultimi anni. Una scelta, quindi, calata dall’alto, e in controtendenza con lo spirito di libertà che aveva animato la nostra collaborazione. Abbiamo immediatamente comunicato correttamente ad Adriana, le nostre perplessità, e per quanto riguarda me e il mio movimento, poteva scegliersi altri collaboratori per la Capitanata, tant’è che abbiamo intesoal congresso del PDL il cui invito, peraltro, è stato recuperato all’ultimo minuto”.Un colpo al cerchio ed uno alla botte, dunque. Che,s e da un lato palesa un’apertura di credito nei confronti del nuovo corso landelliano, d’altra parte è anche un’ammissione di indipendenza. La lista Lambresa continuerà ad avere le mani libere di trattare, volta per volta, con tutti. “Vogliamo dialogare con chi condividerà il nostro obiettivo di rilancio dell’azione amministrativa a favore del nostro territorio, nel pieno rispetto delle regole, della trasparenza, della legalità e della rappresentanza elettorale, senza essere derubati dei nostri voti così come è accaduto alla Provincia con Pepe e al Comune con Mongelli. Abbiamo dimostrato con i fatti che non siamo attaccati alle poltrone, se queste non sono lo strumento per difendere gli interessi dei cittadini”.Rispetto al passato, un netto passo avanti nei rapporti con quel centrodestra che l’aveva scaricata.p.f.riproduzione riservata