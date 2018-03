Cavidotto Italia-Albania, Biopower chiede concessione 50ennale

Di:

Manfredonia – RICHIESTA di concessione cinquantennale di ZMD e specchi acquei per la realizzazione del. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Manfredonia, comandante Cp Francesco Staiano.Con precedenti note (ultima 28.12.2012) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva autorizzato l’avvio istruttorio e lo svolgimento del procedimento pubblicitario, per la presentazione come prassi di eventuali osservazioni.Il progetto prevede l’installazione di un cavidotto di corrente continua ad altissima tensione HDVC Italia-Albania di 1000 MW, che partendo dal giunto T/M denominato (approdo a Manfredonia) si dirige al largo con rotta 67° verso est/nord-est fino a raggiungere una profondità intorno ai 17 mt; successivamente il tracciato si dirige verso est (per 89°) fino a raggiungere il limite delle acque territoriali italiane ad una profondità di circa 75 mt;ricadente nelle acque antistanti il Comune di Manfredonia.Redazione Stato,ddf@riproduzioneriservata