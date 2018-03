De Leonardis: “Intervenire per salvare la laguna di Lesina”

Di:

Foggia – “LE ripetute segnalazioni del WWF sulla situazione di gravissimo degrado ambientale in cui versa l’istmo Bosco Isola e l’intera laguna di Lesina, attualmente all’attenzione della Commissione europea, non possono e non devono essere ancora ignorate a livello locale e regionale”., presidente della settima Commissione Affari Istituzionali della Regione Puglia, sottolinea “la necessità del rispetto di un ecosistema che non va sacrificato all’improvvisazione e al disboscamento selvaggio, mettendo a rischio non solo fauna e flora, un ambiente incantevole e decisamente attrattivo in ben altre condizioni, ma anche la salute e l’incolumità dei cittadini, come rilevato dalle numerose denunce.La nuova giunta regionale deve reperire le risorse e tracciare le linee guida per scongiurare il pericolo che i danni diventino irreversibili, e che dalla Commissione europea piovano le ennesime sanzioni per le ennesime violazioni accertate, che aggiungono al danno già consistente la beffa di un’immagine ancora una volta appannata” la sua conclusione.Redazione Stato