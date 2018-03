Immagine inviata dagli autori del testo

Di:



Bari. Si è svolto ieri, presso il Palacarrassi di Bari, il torneo 1^ livello di ginnastica artistica femminile. L’associazione sportiva di ginnastica artistica Stelle della Daunia ha trionfato alla grande portando a casa tre convocazioni alle Finali Nazionali. Il tecnico Dayana Totaro non poteva sperare in un risultato migliore per le sue atlete, tre su tre che hanno partecipato si sono qualificate tra le migliori ginnaste della regione, salendo sul podio e regalando forti emozioni anche a tutto il pubblico che riempiva il palazzetto. UNA MANIFESTAZIONE CHE NELL’INSIEME HA CONTATO CIRCA 200 GINNASTI A CONFRONTO. LEONE Viviana, che nella sua categoria, 3^ fascia, si è scontrata con le coetanee di pari livello ed età, ha tirato fuori grinta e determinazione mettendo a segno un punteggio totale di 23.400 strappando il titolo di CAMPIONESSA REGIONALE INDIVIDUALE

ottima la prestazione su tutti gli attrezzi: corpo libero, trave (11,550), minitrampolino (11.450). Al corpo libero ha lasciato i giudici senza parole, nessuna penalità, nessuna imperfezione, ha saputo dare il massimo! CON LEI LE COMPAGNE PIEMONTESE GIORGIA (23.300) E GUERRA MARTINA (23,200) CHE SI SONO CLASSIFICATE RISPETTIVAMENTE AL 3^ E 4^ POSTO NELLA CLASSIFICA DI 2^FASCIA. soddisfatte del lavoro svolto in allenamento e di quanto hanno saputo dimostrare in campo gara, i tecnici, Dayana Totaro e Stefania Trotta, adesso hanno un obiettivo piu’ grande: prepararle alle Finali Nazionali che si svolgeranno dal 18 al 26 Giugno a Pesaro. ….WORK HARD AND REACH YOUR GOAL… (nota) Asd Stelle delle Daunia trionfa a Bari ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.