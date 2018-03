PROTESTA SINDACATO ALL'ESTERNO DEL CARCERE DI FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

Foggia. IL sindacato del Corpo della Polizia penitenziaria ha svolto un sit-in di protesta stamani all’esterno del carcere di Foggia. La protesta segue le due aggressioni avvenute, nelle ultime 48 ore all’interno del carcere del capoluogo dauno. fotogallery enzo maizzi





Agenti penitenziari aggrediti, sit-in fuori al carcere di Foggia (foto) ultima modifica: da

