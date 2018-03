Ai domiciliari a Zapponeta evade: arrestato 55enne

CARABINIERI - CONTROLLI (ARCHIVIO)

Foggia, 14 marzo 2018. A Trinitapoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato Leonardo Croce, classe 1963, pregiudicato di Zapponeta. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione nel comune di Zapponeta, è stato sorpreso a bordo della propria autovettura in giro per le strade di Trinitapoli. L'uomo, su disposizione del P.M. di turno, è stato risottoposto agli arresti domiciliari.

