Manfredonia, 14 marzo 2018. ”Le ipotizzate dimissioni di Rinaldi? Non era un argomento all’ordine del giorno. E se anche fossero vere, e si concretizzasse questa possibilità, conoscendo Pasquale da anni, non credo che vadano configurate come una fuga da problemi o responsabilità. L’attuale Amministrazione cade o cadrà prima dell’approvazione del bilancio di previsione? Poi subentra il Commissario? Faccio questo ragionamento: il Commissario non approverebbe atti che avremmo potuto approvare noi in Consiglio? La relazione della Corte dei Conti? Faremo di tutto per superare le criticità emerse, per portare a termine l’attuale Consiliatura. Io candidato sindaco nel 2020? Senza retorica: non si parta sempre dai nomi, da x, y o z, ma da una programmazione che possa sostenere tutte le istanze dei cittadini”.

Il silenzio di Pasquale Rinaldi

Parola dell’Avvocato Mariagrazia Campo, attuale consigliera comunale del Partito Democratico di Manfredonia, contattata da StatoQuotidiano in seguito alle voci per le quali l’Assessore al Bilancio, Pasquale Rinaldi, avrebbe valutato la possibilità di formalizzare le dimissioni dal ruolo attualmente ricoperto in Comune. Un Pasquale Rinaldi contattato ieri da StatoQuotidiano, che ha ricevuto messaggi per rilasciare delle dichiarazioni in merito, ma che ha preferito soltanto il silenzio.

Ieri pomeriggio, intanto, si è svolta una riunione della coalizione di maggioranza.

Ipotesi dimissioni Pasquale Rinaldi. “Ribadisco”, aggiunge serenamente la Campo “non si è parlato delle ipotesi dimissioni. Non era un argomento all’ordine del giorno. Tantomeno abbiamo parlato di rimpasti di giunta“.

La relazione della Corte dei Conti. Sulla recente deliberazione della Corte dei Conti relativa al “mancato rispetto del piano di rientro con riferimento al secondo semestre 2017” del Comune di Manfredonia – con contestuale richiesta di “avviare e realizzare con la massima rapidità le misure correttive previste nel piano di rientro e ogni altra misura necessaria” (focus): “La relazione della Corte dei Conti – dice Mariagrazia Campo – ci pone dinanzi a questioni problematiche, criticità che dobbiamo cercare di affrontare e risolvere. Alcune questioni poste dalla sezione regionale di controllo pugliese sono correlate probabilmente alla mancanza del dirigente. Inoltre, per alterne motivazioni, si sono avvicendati 3 dirigenti in pochi mesi. Molte delle azioni positive pianificate dall’Amministrazione, o messe in atto da quest’Amministrazione relativamente al piano di rientro, devono ancora concretizzarsi. Certo – continua – che la situazione fosse difficile era chiaro a tutti. Non ci nascondiamo. Di certo, posso garantire che si farà di tutto affinchè l’attuale consiliatura vada avanti fino alla scadenza naturale. Confidando di condividere la riflessione dell’intero Pd, posso solo dire che siamo consapèvoli delle difficoltà ma continueremo a lavorare per superarle”

Sfiducia verso il sindaco Riccardi e arrivo Commissario prefettizio. ”Ci muoveremo compatti per sfiduciare il sindaco Riccardi? Smentisco categoricamente. Ripeto: bisogna lavorare uniti per superare qualsiasi criticità. Per quanti ipotizzano irregolarità degli atti di bilancio: contestare la liceità degli atti che vengono sottoposti all’attenzione del Consiglio per l’approvazione, soprattutto quando gli stessi hanno conseguito i pareri previsti dalla legge, è illogico. Sono affermazioni gravi. Ognuno, a tal fine, si assume le responsabilità delle proprie dichiarazioni. Posso solo questo: l’Amministrazione non cade o cadrà per la mancata approvazione del bilancio di previsione. Faccio questo ragionamento: quello che approverebbe in seguito il Commissario prefettizio non lo avremmo potuto approvare noi?”.

Aumento tributi locali. “In un’ottica di un risanamento dei conti, non è da escludere un aumento dei tributi. Ma è un’ipotesi che tenteremo di scongiurare”

Elezioni politiche. “Stiamo riflettendo sugli errori che eventualmente possiamo aver commesso. Il voto degli elettori va rispettato. Certo ci sono dei dati che non si possono negare: attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi c’è stata una campagna martellante che ha oggettivamente condizionato il dibattito, impedendo che passasse in maniera chiara ed efficace il messaggio su quanto di buono è stato fatto in questi anni dal governo di centrosinistra. Le piazze e il Pd? Riccardi ha una sua opinione. Posso dire che conosco il metodo di lavoro di Michele Bordo. E’ sempre intervenuto in ogni crisi. C’è sempre stato ogni volta c’è stato il bisogno di rappresentare il territorio. Ripeto: è una criticità che ha interessato l’intero partito, evitiamo di buttare la croce addosso al nostro onorevole di Manfredonia”.

“Una cosa sono le politiche, un’altra le amministrative“. “Storicamente e statisticamente, non sono sovrapponibili i risultati delle elezioni politiche con quelle amministrative. Pensiamo al risultato del 2013 del M5S alle politiche e quello della coalizione del centrosinistra a Manfredonia due anni dopo. Il risultato negativo che ha interessato il Pd ha riguardato in fondo l’intero Sud Italia. Certamente – continua – il risultato nazionale per il Partito Democratico non è stato soddisfacente e chiama pertanto tutti i dirigenti e i militanti ad una riflessione. Di certo, il risultato delle elezioni è stato condizionato anche da una condizione di disagio economico grave per le popolazioni del sud. Si pensi alla divergenza del responso elettorale tra Meridione e Settentrione. Sono state delle elezioni difficili, con tanti partiti impegnati a cavalcare l’ondata populista: da Salvini alla Meloni, da Grillo a Di Battista e Di Maio. Con argomentazioni labili e contenuti scadenti”.

Sul Movimento 5 Stelle. “Stride oggettivamente la differenza tra quanto dicono di fare e quello che in realtà fanno. Su Tasso non ho nulla da dire. Faccio questa riflessione: sembra che i soldi dei parlamentari del M5S siano correttamente loro, dandogli così la possibilità di farne cosa ne vogliono, mentre quelli degli altri parlamentari sono della collettività”.

Il futuro governo. “Credo che il Pd non debba e non possa assumersi la respponsabilità di un governo diretto. I cittadini hanno indicato delle classe dirigenti differenti. Alleanza con il M5S? No. Ma non perchè li disprezzi ma poichè ritengo che non ci siano valori in comune tra il programma del M5S e quello del PD. Questo anche se molti degli ex elettori del Pd hanno votato i pentastellati. Di certo, non dobbiamo adeguarci a programmi e valori che non sono e fanno parte della nostra storia”.

Il nuovo segretario del PD. “Il nome? E’ prematuro. Auspico soltanto che il partito recuperi quel profilo più ancorato a valori di sinistra. Ristabilire dunque una modalità di dialogo con i corpi sociali, con una gestione più collegiale del partito, e meno di una che ha come modello l’uomo solo al comando”

“Io candidato sindaco nel 2020? Basta con i nomi, partiamo dai programmi”. “Io candidato sindaco? Non è retorica, ma credo sia sbagliato partire sempre dai nomi senza mettere in campo un lavoro accurato, certosino, paziente, di costruzione di un programma che possa farci recuperare il senso di comunità. Un programma in grado di valorizzare tutte le componenti cittadine, le varie articolazioni della città. Per fare questo non bisogna ragionare di nomi. Certo, credo sia necessario puntare sul rinnovamento. In queesto senso, io non faccio parte del nuovo”

