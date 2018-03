https://www.termometropolitico.it

Foggia. Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e repressione dei reati, agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto il pregiudicato Sebastiano Clemente, cerignolano, classe 1967, per evasione, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alle ore 10.20 circa di ieri 13 marzo, su disposizione della Centrale Operativa, gli agenti sono giunti nell’abitazione Sebastiano Clemente, detenuto agli arresti domiciliari, per una lite tra il predetto e i familiari. Nell’immediatezza è stato riscontrato che Clemente, in evidente stato di agitazione, è stato trovato fuori dall’abitazione e noncurante dell’invito degli Agenti a rientrare in casa, continuando a litigare ha spintonato uno di loro minacciandolo. L’uomo è stato pertanto condotto nel locale Commissariato. Sebastiano Clemente è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione Procura della Repubblica di Foggia. Cerignola, evasione e oltraggio: arrestato 51enne ultima modifica: da

