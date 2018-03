Ciao – W.Veltroni, 2015

Di:

Bologna/Manfredonia, 14 marzo 2018. Walter Veltroni è figlio di Vittorio, radiocronista EIAR e poi dirigente RAI, scomparso a trentasette anni, quando Walter aveva appena un anno. A lui è dedicato questo libro.

CIAO. Un doppiopetto grigio, il Borsalino in mano, un velo di brillantina sui capelli, lo sguardo basso. Sotto un cielo che affonda nel rosa di un tramonto infinito, un ragazzo degli anni Cinquanta torna dal passato, si ferma sul pianerottolo della casa di famiglia e aspetta il figlio, ormai adulto. Com’è possibile? E perché è tornato ora, dopo tanto tempo? Sono due sconosciuti, ma sono padre e figlio. Insieme per la prima volta e solo per una sera, provano a raccontarsi le loro vite, quello che è stato e quello che poteva essere, la storia di due generazioni vicine eppure diversissime. Le parole dell’infanzia, i paesaggi, i volti trasformati dal tempo: e Roma, quella più bella. Quella della radio, e della televisione che quel ragazzo timido e geniale ha contribuito a fondare. Ma qual è l’eredità di un padre che non c’è mai stato? Forse la malinconia, certe tristezze improvvise, la voglia di scherzare e di prendersi in giro, il ricordo commosso della donna che li ha amati. In un viaggio attraverso il dolore della perdita e la meraviglia della ricerca delle proprie radici, le parole si mescolano e si intrecciano fino a rivelare ciò che li unisce davvero. Perché non smettiamo mai di cercare il padre.

ANALISI. “Ciao” non è un semplice libro di memorie. Scritto come un romanzo, prende forma attraverso l’espediente del ritorno del padre, che sceglie di incontrare il figlio perché per la prima volta gli sembra fragile e incerto, come se la vita stesse per sfuggirgli di mano. Walter Veltroni ha “vissuto” il giovane genitore, prematuramente scomparso, soltanto attraverso i racconti di coloro che lo avevano conosciuto, come i colleghi e i parenti. Ed è proprio da quelle testimonianze, alcune nuove e altre ascoltate chissà quante volte, che ricostruisce la vita breve ma piena di soddisfazioni di Vittorio. Il racconto diviene quindi un grande e sincero tributo al padre, e si può leggere anche come biografia romanzata, nella quale non mancano richiami alle memorie dei lettori e alcuni passaggi commoventi. Scrive Veltroni: “La morte di papà cambiò la vita di tutti noi. Perché era un ragazzo: aveva trentasette anni. Solo trentasette anni. Oggi potrebbe essere mio figlio, mio padre”.

L’AUTORE. Walter Veltroni è stato direttore dell’Unità, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma, segretario del Partito Democratico e candidato premier alle elezioni politiche del 2008. Gli ultimi suoi libri sono Noi (2009), L’inizio del buio (2011), L’isola e le rose (2012), E se noi domani (2013), Quando c’era Berlinguer (2014, diventato un film), Quando (2017). È regista di “I bambini sanno”.

A cura di Carmine Totaro

Walter Veltroni

CIAO

2015, Rcs Libri

Valutazione: 3½/5

