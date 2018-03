Concorso nazionale “Giordano”, aumentano i candidati

Di:

Foggia. Sono già diverse centinaia i candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione alla X edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”. Mancano circa tre settimane alla chiusura delle iscrizioni, fissata per il prossimo 6 aprile, e si moltiplicano, soprattutto attraveso i social, le richieste di informazioni giunte da tutta Italia in merito al contest (rivolto agli studenti iscritti alle scuole musicali) che si svolgerà a Foggia dall’8 all’11 maggio 2018.

Del resto, è molto l’interesse suscitato dalla presenza, quali presidenti di giuria, di due grandi artisti come Ellade Bandini e Piero Pelù che sarà al Teatro Giordano di Foggia per esaminare i 30 finalisti della sezione Talent Voice.

«Voglio invitare tutti gli amanti della musica ad iscriversi a questo concorso: ci saranno tantissimi partecipanti, come nelle edizioni passate, e quindi l’opportunità di confrontarsi con colleghi, amici oppure con delle persone sconosciute e parlare di musica», ha detto proprio Pelù rivolgendosi ai giovani candidati, ai quali ha dato appuntamento al 10 maggio.

«L’obiettivo – rivelano il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e il presidente del concorso Gianni Cuciniello – è quello di superare le oltre 1.400 iscrizioni dello scorso anno e crediamo che, grazie sia alla serietà e all’alto livello culturale riconosciuti all’iniziativa che agli artisti chiamati quest’anno a giudicare le performance musicali e canore, ci riusciremo».

Il concorso, nato con lo scopo di valorizzare il lavoro svolto dai docenti e gli alunni delle scuole a indirizzo musicale e di consentire ai giovanissimi interpreti di confrontarsi in un ambito extra scolastico, è organizzato dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” in collaborazione con il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e la Fondazione Apulia Felix.

Anche quest’anno sono previste cinque sezioni: Solisti (pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, batteria, arpa e fisarmonica), Musica d’Insieme (gruppi strumentali da 2 a 15 elementi), Orchestra (ensemble con minimo 20 elementi a organico differenziato), Coro (minimo 15 elementi per gruppi corali costituiti in qualsiasi ordine) e Talent Voice (canto moderno) premio Gino Sannoner, dedicato all’indimenticato sassofonista foggiano. Le selezioni per le sezioni Solisti e Musica d’Insieme avranno luogo nell’Auditorium Santa Chiara, mentre le altre tre al Teatro Umberto Giordano.

Il “Premio Gino Sannoner” è aperto a studenti di Scuola statale, Paritaria, Associazioni, Scuole musicali private e autodidatti. Potranno partecipare cantanti solisti di qualsiasi nazionalità, divisi per categoria in base all’età, presentando brani editi e/o inediti sia in lingua italiana che straniera ed eseguiti rigorosamente dal vivo. In questa edizione il Talent Voice si svolgerà in due momenti: preselezione e finale. La fase di preselezione si svolgerà in diretta radiofonica dal 9 al 30 aprile, attraverso la collaborazione con Radio Irene, grazie all’art director Nando Pagliara e a don Rosario De Rosa.

Diversi i premi previsti per ciascuna categoria, e di particolare interesse è quello istituito quest’anno per i vincitori della sezione Talent Voice – canto moderno che avranno la possibilità di incidere presso il Clab Studios di Foggia un brano che farà parte del CD ufficiale del concorso.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’Associazione musicale “Suoni del Sud”, Viale Ofanto, 136 a Foggia, entro il 6 aprile 2018 e dovrà essere anticipata via e-mail all’indirizzo: concorsogiordano.fg@libero.it. Il regolamento completo del concorso è scaricabile dal sito www.concorsomusicaleumbertogiordano.com.

Per informazioni sarà possibile contattare la segreteria dell’Associazione allo 0881.722706 o al 333.8587858.

