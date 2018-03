Cristiano Romani “Invito tutta l’Amministrazione a dimettersi”

Di:

Manfredonia. ‘Una nave prima di affondare emana sempre un ultimo lamento lacerante, un saluto superiore a qualsiasi capacità di sopportazione rivolto al suo comandante prima di inabissarsi. In questi ultimi mesi, questa Amministrazione di #sinistra e #sinistra, sta impedendo anche un futuro alla nostra comunità.

Non sbaglio se a breve, cagionerà irrimediabilmente un #deficit di cassa se non addirittura un #default per il quale, anche per chi sarà chiamato a governare la nostra amata #Manfredonia non potrà soddisfare le obbligazioni precedentemente assunte a causa di un debito mostruoso.

Oggi è riduttivo e semplicistico assistere all’abbandono della nave ad opera di Assessori che da 10 anni ricoprono posti chiave e che quindi “non poteva non sapere”.

Il vero gesto che invito a compiere a tutta l’Amministrazione è solo quello di DIMETTERVI per il bene della città TUTTI senza se senza ma.

Chiudo parafrasando un “adagio” di Jack London

“Le più belle storie cominciano sempre con un naufragio“.

Il Presidente

della Commissione Bilancio

Avv. Cristiano Romani