Emiliano Don Ciotti

Di:



“Vi aspettiamo in Puglia, a Foggia il 21 marzo per la Giornata della memoria e dell’impegno, la grande giornata nella quale ricorderemo le vittime innocenti delle mafie e le loro famiglie. Una manifestazione ospitata in una delle città più importanti della Puglia che vi apre le braccia, vi aspetta con ansia, con emozione e con desiderio di condividere con voi il futuro positivo che verrà. La lotta alla mafia è responsabilità, è legalità, è capacità di gestire con efficienza eventi, istituzioni, persone, le nostre vite. Cambiare la nostra vita alle volte è più facile che pretendere di cambiare quella degli altri. A Foggia il 21 marzo tutto questo potrebbe essere più semplice per ciascuno di noi. Vi Aspettiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso della conferenza stampa di presentazione della Giornata della memoria e dell’impegno promossa da Libera e Avviso Pubblico, che quest’anno si terrà a Foggia il prossimo 21 marzo, in collaborazione con la Regione Puglia. Emiliano “La lotta alla mafia è responsabilità e legalità” ultima modifica: da

