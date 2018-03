Femminicidio: “Libere dalla violenza” a Foggia (Foto)

Di:

Foggia. L’associazione ‘Impegno Donna‘ di Foggia, con i Centri antiviolenza della Regione Puglia che hanno aderito, a seguito dei recenti episodi di violenza sulle donne della provincia di Foggia e non solo, hanno promosso una grande manifestazione pubblica svoltasi in serata, a partire da piazza Umberto Giordano per concludersi a piazza Cesare Battisti. ‘Libere dalla violenza. Manifestazione di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne’ è il titolo dell’evento organizzato per richiamare l’attenzione dell’intera popolazione su un fenomeno che, ormai quotidianamente, le pagine di cronaca indicano come una piaga sociale. Federica a Troia, Nicolina ad Ischitella, rappresentano gli ennesimi femminicidi che continuano, purtroppo, a macchiare del sangue di donne anche la nostra terra. “Violenze inaccettabili – scrivono le promotrici – a cui fa da sfondo la solitudine che imprigiona quante ogni giorno affrontano situazioni di abusi perpetrati ai loro danni, per lo più dagli uomini ‘di casa’. Violenze troppo spesso taciute per paura, per vergogna o, a volte, per l’ingenua speranza di un cambiamento”.

