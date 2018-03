(AP Photo/Giuseppe Aresu)

Pescara. Al termine di un processo con rito immediato, un 57enne di Orta Nova è stato condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione con l’accusa di essere stato fermato “insieme ad una amica e al figlio con una bomba in auto e un sacco pieno di chiodi”. Lo si apprende da raccolta dati (fonte noixvoi24.it). “La pubblica accusa aveva chiesto 4 anni”. Probabilmente, “l’ obiettivo del gruppo era un bancomat che avrebbero fatto esplodere per poi fuggire e spargere i chiodi sull’asfalto nel caso fossero inseguiti”. L’uomo è ancora in carcere. Fermato con bomba in auto e sacco con chiodi, condannato 57enne di Orta Nova ultima modifica: da

