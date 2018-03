IMMAGINE IN ALLEGATO

Di:



Foggia. Nella giornata di ieri 14 marzo 2018, nel corso della mattinata, il Vice Questore Aggiunto Dott. Claudio Spadaro, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo, ha incontrato la scolaresca della XII Circolo Didattico Giacomo Leopardi di Foggia. Nel corso dell’incontro, il Poliziotto ha tenuto una lezione sotto lo sguardo rapito dei bambini sul funzionamento e l’attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato.

Obiettivo primario è stato quello di trasferire ai giovanissimi i valori della Legalità che sono a fondamento dell’attività della Polizia di Stato. A seguito dell’incontro i bambini entusiasti sono saliti a bordo di una volante per vederne il funzionamento. Foggia, PS incontra gli alunni della scuola Leopardi ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.