Incidente su A16 Napoli – Canosa, disagi e deviazioni per Foggia

Roma, 14 marzo 2018 – Autostrade per l’Italia comunica che intorno alle ore 06:00 é stato chiuso sulla A16 Napoli-Canosa il tratto tra Vallata e Grottaminarda, in direzione di Napoli, a causa di un mezzo pesante, che trasportava fieno, in fiamme all’altezza del km 82. Sul luogo dell’evento, dove attualmente il traffico é bloccato e si registra un chilometro di coda, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le Pattuglie della Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 6° Tronco di Cassino.

Per gli utenti in viaggio sulla A16 in direzione di Napoli si consiglia di uscire a Candela, percorrere la SS655 verso Foggia, poi la SS161 verso Ariano Irpino e infine la SS90 verso Grottaminarda, dove é possibile rientrare in autostrada.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.