La porta di Foggia a Manfredonia

Fino a qualche decennio fa indicando a Manfredonia l’attuale piazza G. Marconi si usava l’espressione “fore a porte de Fogge” (fuori la porta di Foggia); il toponimo risale senza dubbio già ai primi anni del regno d’Italia, quando se ne lamenta la prossima demolizione.

E’ bene sapersi, però, che questa porta anticamente veniva chiamata porta della regina Giovanna, od anche porta di Puglia (si spiegherebbe così porta pugliese?) o porta dello Spuntone, per la vicina cala (“cala dello Spuntone”, appunto, che ha operato, con l’adiacente ospedale S. Lazzaro, da vero scalo marittimo-mercamtile di Siponto).

E nel 1654, secondo quanto ne scrive lo storico M. Spinelli (che ne riporta la relativa iscrizione), il sindaco Cesare Vischi “modernò dal di dentro, e da fuori la Porta di Puglia detta dello Spuntone, adornandola colla immagine della Principal Padrona della nostra città, S. Maria di Siponto”, e con immagini di altre importanti personalità del tempo, come il re di Spagna, Filippo IV, il vice re di Napoli ed il Governatore della Capitanata. A farla breve, un vero e proprio capolavoro artistico – monumentale, al quale i sipontini, indubbiamente erano (e sono rimasti) affezionati, per secoli.

Si dà il caso, però, che in una delibera consiliare, del 25 maggio 1866, il parlamento di Manfredonia (consiglio comunale) manifesta il malumore della cittadinanza per aver subodorato la imminente demolizione della porta.

Ci pare opportuno riportare alcuni brani di questo provvedimento amministrativo, anche perché, nello stesso si lamentano degli abusi effettuati, senza che si sia avuto alcun tentativo di impedimento o di risanamento.

“…il voto del pubblico per la dispiacenza generale che mostra nell’aver da qualche tempo sentito che l’antico unico monumento di questa città da tempo remoto conserva soltanto, quale è la porta così detta di Foggia dovesse abbattersi per la comodità privata a solo scopo di garentire gli adiacenti fabbricati costruitosi senza legale permesso per altro, sebbene con abuso, e quindi a detrimento della cosa pubblica”.

Da chi siano stati autorizzati gli abusi, nella delibera non vien detto, certamente gli amministratori comunali precedenti a quelli del 1866 ne hanno avuto delle responsabilità, ma molti si essi hanno governato per molto tempo (sin dal periodo borbonico).

Momentaneamente, il Consiglio determina di “conservarsi l’antica porta della città detta di Foggia e stanziarsi a peso del Municipio… la spesa bisognevole…e fare dei progetti d’arte per tutto ciò che occorre… per conservarla… Si invocano perciò gli energici provvedimenti per la conservazione non solo della porta di che trattasi, ma che sia la stessa pure restaurata ed abbellita dalle depredazioni che sonosi apportate”. Ciò nonostante, la porta, successivamente, sarà demolita senza che ci sia rimasto e conservato alcun reperto, assecondando gli interessi dei… privati.

Non è quindi solo un vizio attuale quello degli amministratori comunali di attribuire la colpa delle malefatte sempre agli altri (anche se poi gli altri sono loro stessi o i loro parenti).

A cura di Pasquale Ognissanti (archivio Storico Sipontino)