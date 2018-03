Manfredonia, l’appello di Michele “Cerco una foto di uno striscione dedicato a mio fratello”

Luigi Grumo (Foto concessa a Stato Quotidiano dalla famiglia, per la pubblicazione)

Manfredonia, 14 marzo 2018. ”Buongiorno StatoQuotidiano, vi chiedo di pubblicare questo mio appello. E’ per una cosa, per me e la mia famiglia, importantissima. Cerco una foto di uno striscione dedicato a mio fratello Luigi Grumo, il 12 settembre 2010, tre giorni dopo la sua morte. Questo striscione lo avevano pubblicato giù allo stadio miramare i ragazzi delle Teste matte. Gentilmente, aiutatemi a ritrovarlo“. (Michele Grumo, Manfredonia 14 marzo 2018) Luigi Grumo, pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia, è stato vittima di un incidente mortale il 9 settembre del 2010, a largo di Varcaro mentre era su un peschereccio. “E’ impossibile descrivere quanto fosse unico e speciale”, dice a StatoQuotidiano Michele, fratello di Luigi. “Quella notte ha rappresentanto l’inizio di un terrore, ma attraverso la messa o iniziative come il memorial di calcio (quest’anno la 5^ edizione,ndr) lo ricordiamo tutti nell’amicizia e nell’unione. Siamo certi che Luigi, dall’alto, continuerà a guardarci”. VIDEO

