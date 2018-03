Manfredonia. Torneo amatoriale Calcio A7

TORNEO CALCIO A 7

La struttura Calcio UISP del Comitato Territoriale, in collaborazione della Struttura Calcio Regionale e Nazionale, organizza il XII campionato amatoriale Provinciale di Calcio A7 aperto a società, circoli e club di tutto il territorio della provincia di Foggia. Max 3 tesserati FIGC. Portiere può essere anche tesserato. La riunione preliminare, si terrà al termine delle iscrizione fissato per il giorno 26 marzo 2018 alle ore 18.00, presso la sede del Comitato Territoriale di Manfredonia sita a Manfredonia in via Nazario Sauro, 37(LUC). Per info contattare:

il Presidente Orazio Falcone al numero 380764658

