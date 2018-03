Pallamano Manfredonia. Cocente e inattesa sconfitta della Free time ad Altamura

Di:

Manfredonia. Secondo tutte le previsioni della vigilia, la trasferta ad Altamura della Free Time Manfredonia sarebbe stata piena di insidie, a seguito della storica accesa rivalità fra le due compagini, per quanto la classifica avrebbe potuto far pensare il contrario.

Così è stato, in effetti, sabato scorso.

La Free Time ha cominciato benissimo, portandosi al 10’ del primo tempo in vantaggio per 8-3.

Poi, però, c’è stato un totale rilassamento dei sipontini, che si sono fatti trascinare dai ritmi di gioco lenti imposti dall’Altamura.

La Free Time ha cominciato a sbagliare molto in attacco ed a difendere in modo molle e poco aggressivo, facendo prendere sempre più fiducia all’Altamura.

Quest’ultima ha, così, chiuso la prima frazione in vantaggio per 15-12, rimanendo, poi, sempre, in vantaggio per tutto il secondo tempo, mentre la Free Time non è riuscita a reagire ed a riportare il match sui giusti binari.

Negli ultimi due minuti la Free Time ha avuto, per ben due volte, le facili occasioni di portarsi, in contropiede, sul 28-28, ma le ha fallite, clamorosamente, quindi l’Altamura ha allungato sul definitivo 29-27.

Passata la rabbia per questa sconfitta inaspettata, quanto successo ad Altamura deve servire, e certamente servirà come lezione, per i ragazzi della Free Time, che, dobbiamo sempre ricordarlo, sono alla prima esperienza in serie A2, per comprendere che non bisogna sottovalutare alcun avversario e giocare ogni partita come una finale, a cominciare da domenica prossima a Ginosa.

Anzitutto, servono ancora tre punti per la matematica salvezza.

Ma, inoltre, la lotta per raggiungere il secondo posto, utile per raggiungere i playoff, dopo la sconfitta ad Altamura si è complicata, ma nulla è ancora precluso, in quanto mancano ancora quattro giornate al termine della stagione regolare, ci saranno diversi scontri diretti fra le squadre che ambiscono a tale obiettivo e, inoltre, la partita di Altamura ha dimostrato che ogni partita nasconde insidie.

“Con l’Altamura abbiamo cominciato giocando molto bene, andando avanti anche di cinque reti – ha commentato Aldo Bottalico, uno dei migliori sabato ed autore del suo primo goal in serie A2, seguito, poi, da altre due segnature – Poi abbiamo avuto il nostro solito calo fisico e non abbiamo più ritrovato la giusta concentrazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma abbiamo sprecato troppo, anche in contropiedi facili. Sono felicissimo di aver segnato la mia prima rete in A2 e, nel complesso, una tripletta, ma non mi godo appieno la gioia per la mia prestazione, avendo, comunque, perso la partita”.

RISULTATI TERZA GIORNATA DI RITORNO

Lazio-Capua 28-19

Genesis Mobile Atellana-Putignano 25-29

Proger Teramo-Pharmapiù Città Sant’Angelo 18-28

Altamura-Free Time Manfredonia 29-27

Ginosa-Esperanto Fondi 24-23

CLASSIFICA

Pharmapiù Città Sant’Angelo 26

Putignano 21

Proger Teramo e Free Time Manfredonia 19

Genesis Mobile Atellana 18

Proger Teramo 17

Lazio 13

Capua 11

Altamura 8

Ginosa 3

Esperanto Fondi 2

Ufficio Stampa Free Time Manfredonia