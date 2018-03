Porti, il ministero consegna le pagelle ai presidenti

Di:

Genova – Proprio come a scuola: ci sono bocciati, rimandati e promossi. Il ministero non ha però ancora pubblicato i quadri, ma qualcosa comincia a trapelare. Delle 15 Authority, secondo quanto ricostruito dal Secolo XIX/TheMediTelgraph, sono tre quelle che hanno ricevuto una brutta pagella: Venezia, Bari e Taranto. Poi c’è stato il caso-Trieste. Il ministero aveva in un primo momento giudicato insufficiente anche Zeno D’Agostino, presidente dello scalo giuliano e numero uno di Assoporti: la telefonata che annunciava l’invio della pagella negativa però sarebbe poi servita a produrre un documento che ha riportato, dalla zona rimandatura a quella promozione, il presidente del porto. Lo spazio per rimediare c’è però per tutti, poi il giudizio finale arriverà a fine mese.

Nel mezzo i “bocciati” dovranno produrre le controdeduzioni, una serie di motivazioni e giustificazioni da inviare a Roma per tornare tra i promossi. Così il presidente del porto di Taranto,

Sergio Prete e quello di Bari, Ugo Patroni Griffi, entrambi docenti universitari, insieme con Pino Musolino (Venezia) dovranno prendere carta e penna e provare a convincere il ministero che le lacune evidenziate non ci sono. Il neo direttore dei porti del ministero, Mauro Coletta, ha inviato nei giorni scorsi, la lettera con cui ai presidenti è stato comunicato il raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi prefissati per il 2017. È la pagella che il Mit ha compilato per tutti i numeri uno delle Authority italiane per l’operato durante l’anno che ha visto la nascita della riforma del ministro. Roma decide gli investimenti e monitora gli operati. E qualcuno non ha passato l’esame: Il Secolo XIX/TheMediTelegraph ha ricostruito le valutazioni negative di tre presidenti, ma non è detto che siano gli unici.

