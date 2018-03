Premio Chiara Lubich, Manfredonia città per la fratellanza universale

Di:

Manfredonia, 14 marzo 2018. Ogni anno, in questo periodo, Manfredonia si tinge dei colori della solidarietà e della fratellanza universale, ospitando un Premio ed una manifestazione interamente organizzati e condotti nello spirito cristiano, seguendo le impronte di una grande donna che ha saputo lasciare il segno nel mondo….Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. Chiara, non è stata solo la capostipite di un movimento che ha contagiato milioni di persone in ogni angolo del globo, ma, in primis, lei è stata una vera cristiana, una testimone della fede in Dio, ma soprattutto un esempio di come si possa vivere il Vangelo nella quotidianità e nella semplicità.

Quest’anno Manfredonia avrà l’onore di ospitare , in occasione del Premio che si terrà sabato 17 marzo a Palazzo dei Celestini, un grande economista Luigino Bruni, professore ordinario all’Università LUMSA di Roma e docente all’Istituto Sophia di Loppiano. Personaggio di rilievo dell’economia di comunione e dell’economia civile, è autore di numerosi articoli, saggi e libri, ma la sua filosofia di pensiero si può riassumere in una frase che lo rappresenta: “Niente ha più valore di un atto di gratuità”.

Accanto a Luigino Bruni, nel corso della serata, saranno premiati cittadini e organizzazioni del mondo del volontariato e non solo, che hanno saputo distinguersi in questi anni in termini di solidarietà, fraternità e accoglienza:

-L’A.I.P.E.C. (Associazione Italiana Imprenditori per l’Economia di Comunione);

-Coop. Sociale “La Paranza” di Napoli;

-Caritas di Benevento;

-Sindaco e città di Petruro Irpino;

-Sindaco e Città di Roccabascerana;

-A.C.C. di P.S., Santoro Raffaele;

-Ass. Vol.”Balalaba” di Manfredonia.

Nel corso della serata sarà effettuato un collegamento Skype con il comitato promotore per la riconversione della fabbrica delle armi RWM di Iglesias. Un momento molto importante di sensibilizzazione, che vede il popolo di Domusnovas, nel cuore della Sardegna, in marcia per disarmare la fabbrica della multinazionale tedesca che produce materiale bellico.

Auspicando che iniziative come queste,

possano radicarsi sempre più nella nostra città ed essere di esempio soprattutto per i più giovani, ci apprestiamo a vivere insieme una serata speciale e diversa perché non “si potrebbe pensare alla fraternità e all’unità del mondo senza la visione di tutta l’umanità come una sola famiglia”.

Mariella La Forgia