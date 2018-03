Vieste, ricerca resti umani: sopralluogo “Cacciatori” con medici legali

Di:

Vieste, 14 marzo 2018. Nuovo sopralluogo nel Viestano dei Carabinieri Cacciatori degli Squadroni di Calabria e Sicilia impegnati, con i colleghi di Sardegna, in un lavoro di “censimento, georeferenziazione e ispezione degli anfratti naturali che caratterizzano il Gargano“.

Dopo i precedenti controlli, i Carabinieri sono stati impegnati stamani in ulteriori controlli in una grava, alla presenza di medici legali per verificare la presenza di altri resti umani.

Come già pubblicato il 6 marzo 2018, in località “Paradiso selvaggio“, a Vieste, a poche ore da un analogo rinvenimento nel territorio dello stesso Comune, i Carabinieri avevano ritrovato le ossa di un piede. Sul fondo di una gravina, ad una profondità di circa sei metri, i militari avevano trovato un paio di vecchi stivali di gomma, del tipo di quelli generalmente usati per portare al pascolo e governare greggi e armenti, uno ormai quasi completamente disfatto, l’altro quasi integro. E proprio all’interno di quest’ultimo c’erano le falangi di un piede. Le condizioni di quanto ritrovato presuppongo una permanenza da tempo dei resti.

“L’opera dei Carabinieri Cacciatori, finalizzata a “preparare il terreno” ai colleghi che ormai a breve si stanzieranno definitivamente sul promontorio, sta un po’ alla volta costringendo il Gargano a restituire i corpi delle tante vittime di “lupara bianca” che, negli ultimi decenni, hanno accompagnato il radicamento della criminalità organizzata in territori meravigliosi come quelli di Vieste stessa, Mattinata e Monte Sant’Angelo, ma non solo, mettendone a gravissimo rischio ogni forma di vero sviluppo”, hanno detto gli inquirenti.

I miseri resti rinvenuti sabato scorso saranno anch’essi inviati al RIS di Roma, per gli accertamenti tecnici finalizzati a identificare quest’altra vittima della criminalità organizzata locale.

I resti potrebbero appartenere a Francesco Li Bergolis

Proprio nella stessa località, il 6 luglio del 2011, era stata ritrovata la Fiat Punto del 41enne Francesco li Bergolis, misteriosamente scomparso un mese prima, appartenente alla nota famiglia di Monte Sant’Angelo, coinvolta in una sanguinosa faida che per anni ha disseminato di morti e feriti quegli splendidi territori.

FOCUS SCOMPARSI IN PROVINCIA DI FOGGIA

Redazione StatoQuotidiano.it