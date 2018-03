PH COMUNE ZAPPONETA

Di:



Zapponeta, 14 marzo 2018. Per la prima volta nella storia, il #tradizionale sorteggio delle zone di mare assegnate ai pescatori di Zapponeta per la pesca delle seppie verrà svolto nella sala consiliare del nostro Comune il 20 marzo alle ore 10. Il Comune di Zapponeta ringrazia, per la disponibilità e per la collaborazione, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, nella persona del Capitano di Fregata Silvio Del Casale.

Si ricorda che il Regolamento della pesca delle seppie ha origini antichissime, risalente addirittura al 1812. A Zapponeta il tradizionale sorteggio per la pesca delle seppie ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.