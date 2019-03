Di:

Foggia. Da 3 generazioni Cicolella a #Foggia è sinonimo di cinema. La storia dei cine-teatri della città è legata a noi. Come imprenditori delle nostre sale abbiamo investito, lavorato e perché no – insieme al nostro pubblico – sognato.

Ci sono stati momenti belli e altri meno. La voglia di mollare, specialmente nell’ultimo periodo, ha fatto capolino, talvolta. Paolo Cicolella ha insegnato ai 3 figli che le difficoltà vanno affrontate

e superate. Per questo: RILANCIAMO e RISTRUTTURIAMO!!! L’ALTROCINEMA diventerà una multisala.

3 sale nel pieno centro storico per offrire al pubblico spazi più efficienti e moderni e con nuovi servizi, per ritrovare il gusto di vedere un film in compagnia, facendo semmai una passeggiata nel centro della città. In attesa della riapertura di settembre L’ALTROCINEMA saluta tutti con il film Green Book vincitore di 3 Oscar. 3 giorni (venerdì – sabato e domenica) con spettacolo unico alle 20,00

Ovviamente al prezzo speciale di 3 euro.

Ci vediamo al cinema!!!”.

(Nota stampa)