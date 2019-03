Crisi del commercio, Gatta “Immaginiamo iniziativa per sostenere il settore”

“”Compro al negozio”: potrebbe essere questo il titolo di un’iniziativa collettiva e condivisa per sostenere i nostri commercianti, ormai allo stremo tra concorrenza delle vendite “on line” e calo del potere di acquisto dei consumatori. Lancio un appello, quindi, al presidente del Consiglio Regionale, al presidente della Giunta, all’assessore competente, ed a tutti i rappresentanti degli operatori del settore: scegliamo insieme un giorno per realizzare un’iniziativa di sostegno ad un settore economico fondamentale per il quale, però, non sono previste particolari misure di protezione. La concorrenza dei prodotti stranieri mina tutti i segmenti e diminuisce le garanzie per i consumatori, che acquistano prodotti di dubbia provenienza e talvolta nocivi anche per la salute. Le vendite “on line”, nuova frontiera del commercio, possono essere più comode in alcuni casi ma, anche qui, le garanzie per chi compra sono sempre ridotte.

Senza considerare che quei prodotti hanno prezzi spesso più bassi perché realizzati in nazioni in cui la manodopera è sottopagata mentre da noi le tasse, anche quelle sul lavoro, sono salatissime. Le saracinesche abbassate nelle nostre città, nelle vie principali, stanno diventando una realtà drammatica con migliaia di famiglie sul lastrico a cui la politica non dà risposte vere e concrete. Perciò, potremmo immaginare una giornata per sensibilizzare i cittadini, spiegando tutte le validissime ragioni per fare acquisti nei nostri negozi e per promuovere i beni prodotti nel nostro territorio, che vengono realizzati nel rispetto di norme severissime a garanzia del consumatore. Mi auguro che la mia proposta raccolga, a brevissimo, la condivisione dei rappresentanti istituzionali e delle sigle del commercio”.