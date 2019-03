Evasione resistenza e lesioni a p.u.: arrestato sanseverese

Di:

San Severo, 14 marzo 2019. Nella decorsa giornata, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto RENDINA Cristian, classe 1985.

Nelle ore serali, gli Agenti della Volante nel corso del servizio di controllo del territorio si portavano presso l’abitazione di RENDINA, ove accertavano l’assenza dello stesso, nonostante questi fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Successivamente dopo varie ricerche, la sala operativa segnalava la presenza di un uomo riverso a terra in Via Borgo Casale.

La Volante interveniva con tempestività sul posto, identificando il RENDINA Cristian che manifestava un evidente stato di ebbrezza.

Gli Agenti richiedevano l’intervento del 118 in considerazione dello stato del soggetto, ma questi non appena vedeva l’autombulanza, andava in escandescenze rifiutandosi di essere soccorso e si scagliava contro un Agente colpendolo con calci e pugni.

Nonostante tutto, dopo una serie di convincimenti il Rendina decideva di farsi trasportare in ospedale a bordo dell’autombulanza, ma giunto sul posto, cominciava nuovamente ad alterarsi dimenandosi violentemente contro il personale presente e rifiutando di sottoporsi agli esami clinici.

Successivamente, dopo essersi convinto a farsi visitare, una volta dimesso dal pronto Soccorso, il RENDINA veniva accompagnato dagli Agenti presso gli Uffici del Commissariato e dopo le formalità di rito, tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

14.03.19